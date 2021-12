La casa de papel: el amargo motivo por el cual el profesor empezó a robar

La casa de papel ha cautivado a los fanáticos durante cinco temporadas, y sus últimos episodios no fueron la excepción. El drama criminal español terminó en lo más alto, y aunque el programa no volverá (al menos no en su historia original), hubo algunos momentos que quedaron para el recuerdo.

Una de estas escenas fue la del hijo de Berlín, Rafael (Patrick Criado), quien nos permitió saber más sobre el profesor y cómo un evento traumático dio pie a su vida de ladrón.

¿Por qué el profesor de La casa de papel decidió empezar a robar?

Originalmente, el plan para robar la Casa de la Moneda y Timbre la puso en marcha el padre del profesor, Jesús Marquina, que no vivió lo suficiente para ver cómo se concretaba su idea. Como vemos en La casa de papel, capítulo 10, Sergio, Berlín y Rafael conversan y el líder de La resistencia cuenta que él fue testigo de la muerte de su papá.

Jesús Marquina, padre del profesor y Berlín. Foto: Netflix

Al ser el profesor de niño muy enfermizo, su padre ideó la forma de robar un banco para conseguir más dinero. Esto finalmente lo llevó a la muerte en un violento tiroteo policial. Evidentemente, el primer y principal motivo detrás del impulso de Sergio para realizar el atraco fue honrar la memoria de su papá.