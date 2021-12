Jon Kent en HBO Max: Warner Bros. estaría planeando hacer una serie del hijo de Superman

El comic de DC #5 de Superman: son of Kal-El confirmó que Jon Kent, hijo de Clark, era bisexual e incluso nos presentó a su pareja. La historieta incrementó sus ventas y ahora Geekosity anuncia que una posible serie de televisión para HBO Max podría ser autorizada por Warner Bros.

Los superhéroes LGBTIQ+ de DC, ya sea para producciones en pantalla chica o grande, no son tan comunes como deberían ser, pero poco a poco los cómics van abriéndoles camino a través de historietas que juntan el valor y la fuerza.

Superman: son of Kal-El presenta a un poderoso personaje que en un futuro podría convertirse en alguien influyente en el entretenimiento audiovisual.

El nuevo Superman, hijo de Clark Kent, se enamora del reportero Jay Nakamura. Foto: DC Cómics

¿Qué informó Geekosity?

La plataforma de noticias de entretenimiento informó que Warner Bros. estaría considerando la producción de una serie sobre Jon Kent para HBO Max. Cabe resaltar que, aún no se ha dado la autorización plena, el potencial existe y en cualquier momento podría recibir el permiso definitivo. El medio indica que las conversaciones internas entre los ejecutivos aún están en marcha.

Tom Taylor, escritor del cómic

Durante el lanzamiento del cómic que muestra al hijo de Superman abiertamente bisexual, el escritor dijo: “A lo largo de los años, en esta industria, probablemente no te sorprenderá saber que me han rechazado personajes e historias queer. Sentí que estaba decepcionando a las personas que amaba cada vez que esto sucedía. Pero hoy estamos en un lugar muy diferente y mucho más bienvenido de lo que estábamos hace diez, o incluso cinco años... Siempre he dicho que todos necesitan héroes y todos merecen verse a sí mismos en sus héroes”.