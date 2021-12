John Lennon: un repaso por las películas inspiradas en el cantante

No cabe duda que The Beatles (junto con John Lennon), es la banda de rock más icónica de todos los tiempos. Nacida en Liverpool, esta agrupación logró ser un éxito internacional en la década de 1960. Pese a que la desintegración del grupo fue rápida, los británicos han logrado destacar en sus carreras como solistas. Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney, pero sobre todo John Lennon, fueron los responsables de hacer suspirar a varios jóvenes (y no tan jóvenes) con sus melodías.

John Lennon falleció hace 41 años, asesinado por Mark David Chapman, un 8 de diciembre de 1980. Sin embargo, su asesinato lo convirtió en leyenda, tanto así que los homenajes posteriores a su muerte nunca han cesado. Lennon ha dado mucho que hablar, al punto de que se han tejido varias teorías de la conspiración acerca de su muerte. Veamos más detalles sobre este personaje en la presente nota.

Quién fue John Lennon de The Beatles

John Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Reino Unido. Su madre, Julia Stanley, le puso Winston, en homenaje al primer ministro británico, mientras que su padre, Fred Lennon, fue un desertor en la II Guerra Mundial. Formó la banda The Quarrymen con sus compañeros de clase Pete Shotton, Nigel Walley e Ivan Vaughan. En 1957, mientras la banda daba un concierto, Ivan le presentó a Paul McCartney. Es en 1960 que junto con él y George Harrison formó The Beatles, banda a la que luego se uniría Ringo Starr. A continuación veremos la lista de películas relacionadas con Lennon y The Beatles.

Imagine: John Lennon

Este documental vio la luz en 1988 y fue producido por David L. Wolper y Andrew Solt. En el material se recopilan varias imágenes y se resume una monumental banda sonora de 36 temas, en una cautivadora historia acerca del icónico cantautor.

Este es el poster del documental Imagine. Foto: archivo de Yoko Ono

Let it be

En 1970, se estrenó este también documental, filmado en enero de 1969 con los miembros de The Beatles. Los ejecutivos de Apple Corps les exigieron a los cuatro de Liverpool que terminaran la película, ya que les había costado mucho dinero producirla, pese a que ellos se habían desencantado con la misma.

El documental Let it be fue rechazado por los propios miembros de la banda. Foto: archivo

Nowhere boy

Cuidado por su tía desde que era un niño, el adolescente rebelde y futuro beatle John Lennon conoce a su madre biológica, Julia, quien le dio el don de la música. Nowhere boy es una película biográfica realizada en 2009 y protagonizada por Aaron Taylor-Johnson como John Lennon.

Esta es la película biográfica de John Lennon. Foto: Nowhere boy.

The Beatles: eight days a week

Con el permiso de todos los miembros de la banda y de sus familias, el director Ron Howard repasa la trayectoria de The Beatles, con lo cual logró más de doce millones de dólares de recaudación. El documental se ha convertido en un fenómeno en su estreno en el año 2016.

Esta es la portada del documental Eight days a week. Foto: Netflix.

I wanna hold your hand

Cuatro adolescentes intentan ver en vivo a Los Beatles cuando llegan por primera vez a los Estados Unidos. La película fue estrenada en 1978 y fue dirigida por Robert Zemeckis, y protagonizada por Nancy Allen y Bobby di Cicco. En Latinoamérica se tituló Locos por ellos.

Escena de la película I wanna hold your hand. Foto: difusión.

The U. S. vs. John Lennon

Según este documental, el cantante consigue molestar al Gobierno de Estados Unidos cuando enfoca su talento musical y poder de celebridad para realizar una campaña en contra de la guerra de Vietnam. Fue estrenado en 2006 y dirigido por David Leaf.

Poster oficial del documental The US vs. John Lennon, estrenado en 2006. Foto: archivo.

In his life: the John Lennon story

Película estrenada en el año 2000, dirigida por David Carson y protagonizada por Phillip McQuillan. In his life se centra en la vida adolescente de Lennon en su lucha por convertirse en un músico de éxito en las etapas embrionarias del rock and roll británico. Él pasa por varias bandas antes de convertirse en un beatle.

Escena de la película In his life. Foto: archivo.

Lennon al desnudo

Esta película para televisión estrenada en 2010 revela, entre otras cosas, el reencuentro de Lennon con su padre y los eventos que John enfrentó en lo personal, su creatividad y cómo formaba parte de Los Beatles. Fue protagonizada por Christopher Eccleston.