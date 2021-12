Hawkeye: revelan errores de continuidad y montaje de la serie y Avengers

El estreno de la serie Hawkeye en Disney Plus ha estado acompañado por una avalancha de críticas de parte de los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La mayoría se ha referido a los eventuales cameos de otros personajes de la franquicia y también al futuro de las próximas producciones de Marvel Studios.

A pesar de que el adelanto y el final del tercer episodio de la serie Hawkeye ya vienen generando especulaciones acerca de qué otros personajes podrían aparece en el camino de Kate Bishop y Clint Barton, todavía hay seguidores que continúan analizando y descubriendo elementos en los primeros capítulos de la producción de Disney Plus.

En esa línea, el portal Comicbook ha hecho público un detalle que ha notado y que podría significar un nuevo error de continuidad en la línea de tiempo del MCU. Como se recuerda, la primera escena de la serie Hawkeye está ambientada en el año 2012, cuando muestra el hogar de Kate Bishop en los minutos previos a la Batalla de Nueva York. Pese a que la atención se centra en la familia de Kate y los eventos que formaron parte del primer filme de los Vengadores, en Comicbook descubieron que la niña tiene un libro de actividades de la franquicia de Mi villano favorito en su cuarto.

Esto es el presunto error en Hawkeye. Foto: Comicbook

Vale mencionar que la película Mi villano favorito fue estrenada en 2010; sin embargo, la niña puede ser fan de la película. El error, según el portal, es que el mencionado libro corresponde a Minions: the rise of guru, filme que por la pandemia todavía no se estrena. De acuerdo a Amazon, este libro de actividades fue lanzado recién este año.

Y a pesar de que todo podría apuntar a un error puntual, vale decir que anteriormente se notaron otros errores de continuidad en Hawkeye, que van desde el orden de la caída de las letras en la Torre Stark hasta la fecha en la que se lanzó un peluche en el mismo dormitorio de Kate.