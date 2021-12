Hawkeye ep 4: la tradición de los episodios 4 en las series de Disney +

Este miércoles 8 de diciembre Disney+ estrenó el capítulo 4 de la serie Hawkeye. Y como lo viene haciendo la franquicia de Marvel en sus series en la mencionada plataforma, el cuarto episodio fue épico e impactante . Hawkeye, serie de UCM que narra la historia de Clint Barton y Kate Bishop, no es la excepción. En la siguiente nota te contamos cómo fueron los cuartos capítulos de series como Wandavision, Falcon y el Soldado del Invierno, Loki y What if.

Wandavision ep. 4

En el episodio 4 de Wandavision se descubre que WandaVision es un show dentro del show. Por ello, Woo y Darcy Lewis parecen adictos a ver el show de WandaVision. Así, notan que Mónica menciona a Ultron en el capítulo en el que nacen los gemelos. La transmisión de WandaVision censura lo que le pasa a Mónica al revelar que sabe lo de Ultron. Solo vemos a Wanda molesta acercándose antes de que se corte la emisión y entren los créditos.

Falcon y el Soldado del Invierno ep. 4

En el cuarto de capítulo de Falcon y el Soldado del Invierno, Jhon Walker pierde la paciencia con Sam y Bucky, que se acercan a la verdad sobre Karli Morgenthau y los Flag Smashers . Además, comienza la cacería de Zemo por parte de Ayo y las Dora Milaje de Wakanda, como ya se había anticipado en el episodio anterior.

Loki ep. 4 video

En este capítulo, Loki se da cuenta que la TVA no es una autoridad del tiempo, y que Sylvie es en realidad una variante que fue secuestrada por la organización, por lo que lleva corriendo toda su vida porque se suponía que no existía. Con esa información, Loki traiciona a Mobius y se vuelve una cacería para arrestar al ‘Dios de las mentiras’.

What if ep. 4

El cuarto episodio de la serie What if usa la trama típica de Marvel: regresar en el tiempo para arreglar el pasado. Doctor Strange, quien usa el Ojo de Agamoto, que es la Gema del Tiempo, viaja al pasado para salvar a su amada Christine Palmer, quien murió en un accidente de auto.

Alerta de spoiler

Hawkeye ep. 4

En el cuarto episodio de Hawkeye, el protagonista está en una importante misión junto a Kate Bishop, cuando de pronto aparece Echo. La hermana de la fallecida Natasha entra en escena para pelear contra el arquero, pero este último fue sorprendido por estar pendiente de la seguridad de su protegida.