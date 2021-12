Harry Potter: se publica la primera imagen del reencuentro del elenco

Vuelven. HBO Max publicó recientemente una fotografía de los actores Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) y Rupert Grint (Ron Weasley), quienes participarán en el estreno de Harry Potter 20 Aniversario: regreso a Hogwarts, un especial que reúne a las estrellas de la exitosa saga con motivo de la fecha número 20 de su lanzamiento, cuyo estreno será el 1 de enero de 2022.

El tráiler oficial de la plataforma de streaming da a conocer que habrán más participantes, motivo por el cual se espera que estos sean anunciados días antes o finalmente conocer sus identidades una vez que se haya estrenado el capítulo.

“Like they never left” o “como si nunca se hubieran ido” , en su traducción al castellano, la cuenta oficial de HBO Max publicó esta instantánea en el que se ve a los tres actores sentados en una sala, al parecer sosteniendo una conversación. En tanto, sus fanáticos en todo el mundo no dejaron de mostrar su asombro ante la imagen, que hasta el momento ya cuenta con más de 60.000 reacciones en Instagram.

Este especial de Harry Potter ya tiene fecha de estreno: el 1 de enero de 2022. Foto: captura HBO Max

Además de Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, se unirán los artistas Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, Oliver y James Phelps, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Evanna Lynch y otros más.

J.K. Rowling: ¿por qué no participará de la reunión por los 20 años de Harry Potter?

Se supo que la escritora fue duramente criticada en redes sociales por su postura transfóbica, en la cual menciona que las personas transgénero deberían definirse por su sexo biológico. Ante esta situación, varios actores de la saga, incluidos Daniel Radcliffe, alzaron su voz de protesta y defendieron a la comunidad trans.

Mira el tráiler aquí: