Game of thrones: ¿por qué HBO canceló la precuela y perdió 30 millones de dólares?

Game of thrones, la serie creada por David Benioff y D.B. Weiss, es una de las más importantes en la historia de la pantalla chica. Su gigantesca producción detrás, historia medieval con toques fantásticos y personajes fueron las razones de su éxito.

Años después de su final, la cadena de televisión HBO decidió lanzar más programas que expandan el universo ficticio inspirado en las novelas de George R. R. Martin. La precuela House of the dragon es la más desarrollada has la fecha, pero no fue la única.

El presidente de la división de Entretenimiento de WarnerMedia, Bob Greenblatt, confesó que hubo otro proyecto de precuela que contó con un primer y único episodio. Para su mala fortuna, no convenció a nadie y terminó por cancelar la producción.

“Esto no funciona y no creo que cumpla con la promesa de la serie original. Había una gran presión por hacerlo bien y no creo que hubiese funcionado”, contó en el libro Tinderbox. Casey Bloys, el máximo mandatario de HBO, no le quitó la razón y el resto fue historia.

Las novelas de George R. R. Martin siguen siendo fuente de inspiración para la cadena de televisión. Foto: composición / HBO

Según indican, la cadena de televisión ya había gastado 30 millones de dólares en su primer capítulo, pero estaban seguros en su decisión de no sacar adelante el proyecto y decepcionar a los fanáticos.

Ahora, tienen la oportunidad de entregar una precuela a la altura de las expectativas: House of dragon. Esta contará la caída de los Targaryen y estará ambientada 300 años antes de la serie original.