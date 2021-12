‘Thor: love and thunder’: Chris Hemsworth y su futuro como el Dios del Trueno en el UCM

El talentoso Chris Hemsworth ha brindado una entretenida entrevista a un medio australiano en que habló sobre su futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Thor y Starlord compartirán aventuras en la fase 4 del UCM. Foto: composición/Marvel Studios

Pues, a comparación de sus amigos y compañeros, Robert Downey Jr. y Chris Evans, quienes mencionaron que su trabajo con Marvel Studios culminó, el Dios del trueno ha dejado la puerta abierta.

“¿Cuántos Spider-Mans ha hecho? Está un poco detrás de mí. Creo que ha hecho tres, yo he hecho seis o siete Thor, así que tal vez. Mientras me acepten, apareceré”, dijo Chris Hemworth a The Today Show en referencia a que Tom Holland ha renovado contrato con Marvel Studios.

Detrás de cámaras de Thor: love and thunder. Foto: Instagram/@chrishemsworth

Por otro lado, aunque Thor: love and thunder, la cuarta entrega del asgardiano, está a seis meses de estrenarse, el actor siente que Marvel está alejando la idea de tener por un tiempo más a su personaje: “Pero siento que tal vez están disminuyendo ese tipo de entusiasmo por mí para seguir adelante”.

A lo que los presentadores apoyaron a Chris Hemsworth, negando que alguien esté perdiendo interés. Inmediatamente el hijo de Odín respondió bromeando:

Chris Hemsworth y su hijo con la capa de Thor. Foto: Instagram/@chrishemsworth

“Sin embargo, ese es mi equipo de apoyo australiano. A nivel internacional, podrían estar diciendo: ‘Deshazte de él, busca a alguien más’. Llamaré a Kevin Feige y a todos en Disney y ustedes pueden... ustedes deberían ser mi agente, les recortaré un 10%”.