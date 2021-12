‘Spider-Man: no way home’: Tom Holland revela secuencia inicial de la película

Spider-Man: no way home está por llegar a los cines del mundo entero en tan solo unos días. Las expectativas en torno a esta película se han visto reflejadas en la exitosa compra de entradas durante su preventa. Ello tiene, quizá, su principal motivación en los rumores del Spider-Verse con Tobey Maguire y Andrew Garfield. Pese a que estos son solo especulaciones, muchos se preguntan cómo Marvel y Sony Pictures plantearán tantos conceptos.

Como se ha dejado saber por los avances oficiales, el conjuro de Doctor Strange provocará un desequilibrio en el mundo, lo cual se traducirá en la aparición del multiverso, un evento que permitirá la llegada de icónicos villanos como el Duende Verde de Willem Dafoe, el Doctor Octopus de Alfred Molina, entre otros.

De ese modo, los admiradores podrían sentirse agobiados por cómo establecerán la conexión entre los diferentes mundos que van a relacionarse, y eso podría sentirse desde el comienzo del largometraje. No obstante, ya se tiene un punto de partida específico.

¿Cómo iniciará No way home?

Si bien muchas secuelas tienden a apoyarse en los flashbacks para conectar a la audiencia con las premisas anteriores, este no será el caso de No way home. Así lo ha adelantado Tom Holland.

“Lo bueno de esta película es que se retoma justo después de que termina la segunda . La segunda termina con un fotograma congelado de Spider-Man y la tercera comienza con el mismo fotograma congelado”, comentó el actor británico, en declaraciones recogidas por Screen Rant.

Tom Holland reveló secuencia inicial de No way home. Foto: composición/Marvel Studios/Sony Pictures

Estas afirmaciones fueron luego confirmadas por el propio Kevin Feige, presidente de Marvel Studios: “No Way Home comienza inmediatamente después de los acontecimientos de Far from home, lo que siempre fue algo que queríamos hacer en una historia: comenzar inmediatamente en ese momento. Por fin podemos hacer eso aquí, y no le va bien a Peter”.

¿Qué pasó al final de Spider-Man: far from home?

De acuerdo con el citado medio, sin contar la escena poscréditos, Far from home terminó con Peter reaccionando a la revelación de su identidad. De hecho, se llevó las manos a la cabeza y soltó una grosería, pero antes que pudiera terminar de maldecir, el cuadro se cortó y se puso en negro.

Con lo revelado anteriormente, No way home llegará justo en esta secuencia. Aunque, con la reciente clasificación de PG-13 de la MPAA que la cinta ha recibido, es posible que escuchemos al ‘amigable vecino’ completar su expresión.