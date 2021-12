‘Spiderman: no way home’: Tom Holland revela lo que más le gusta de los Spider-Man anteriores

En esta nueva entrega de Sony Pictures y Marvel, el Spider-Man de Tom Holland tendrá que unirse a Doctor Strange para enfrentar a los villanos de las otras franquicias de ‘Spidey’, y además el UCM podría traer también a los actores Tobey Maguire y a Andrew Garfield en sus respectivas versiones del superhéroe arácnido.

Tres actores, un personaje

Esta tercera entrega dirigida por Jon Watts tratará de satisfacer a los fanáticos que llevan meses generando muchas expectativas sobre la aparición de personajes como Daredevil (Charlie Cox) y las versiones de Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Los tres actores supieron hacer algo muy distinto con el superhéroe, y todos tienen puntos buenos y negativos, que dependieron de las visiones que los directores tenían para sus versiones. Con toda esta algarabía e incertidumbre en las vísperas del día del estreno, es el propio Holland quien siempre tiene algo que decir sobre su querido personaje.

Spider-Man: no way home llegará a los cines de Perú y otros países de Latinoamérica el 16 de diciembre. Foto: Sony Pictures.

Lo que más le gusta a Holland de los otros Spidey

En una de las tantas entrevistas dadas por Tom Holland por la promoción de Spider-Man: no way home, de manera específica, se le preguntó qué escenas de las películas anteriores le gustaban más, pues algunos villanos de estas versiones se presentarán en su película, y él respondió como todo un fan:

“De las películas de Tobey (Maguire), me encanta el enfrentamiento final entre él y Duende Verde. Creo que algo que en verdad me hubiera gustado hacer con nuestras películas es lo del traje, tiene el traje rasgado y su máscara rasgada. Me gusta eso porque le da algo de realismo a las heridas que puede sufrir Spider-Man”, expresó Holland sobre la primera franquicia.

“Y en las películas de Andrew (Garfield) me gustan las escenas en patineta, de hecho. Yo sé que eso es lo más lejano que puede ser Peter Parker, y que fue algo que se alejaba bastante, pero realmente disfruté esas secuencias. Creo que fue muy divertido, creo que el cómo abordaron aspectos de la vida de Peter Parker era muy interesante, y muy divertido”, señaló Holland.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: no way home en Perú?

Si bien Spider-Man: no way home llegará a los cines de Estados Unidos el 17 de diciembre de este año, la cinta se estrenará en Perú y otros países de Latinoamérica el 16 del mismo mes.