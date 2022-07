“Ladybug” temporada 4 en Disney Plus: fecha de estreno confirmada para Latinoamérica

Como todos los meses, Disney Plus agrega nuevas películas y series en su parrilla de contenido. Para diciembre, los usuarios podrán ver historias como El Libro de Boba Fett y películas como La era del hielo: Navidad tamaño mamut.

Así también, Disney Plus presentará especiales para toda la familia como The most magical story on earth: 50 years of Walt Disney World. Pero de todos los lanzamientos programados, el que ha tomado a fans de sorpresa es Miraculous: las aventuras de Ladybug, temporada 4.

Fecha de estreno de Las aventuras de Ladybug, temporada 4

A través de sus redes sociales, Disney Plus anunció que Miraculous, temporada 4 se podrá ver desde el 15 de diciembre de 2021 en su servicio.

¿Qué pasará en Miraculous, temporada 4?

Los fanáticos de Ladybug tuvieron un emotivo final en la tercera temporada de Miraculous, en la que se despidieron de algunos de sus personajes favoritos. Disney compartió la sinopsis de la cuarta parte y próxima aventura de Marinette como superheroína de París.

“No solo es Ladybug, la superheroína que protege a París del ataque de los villanos; sino que ahora también es la guardiana de los Milagros. ¡No solo necesita mantener oculta su identidad, sino también la existencia de los Kwamis! ¡Marinette tiene mucha presión, sin mencionar su escuela y su vida amorosa!”, se lee en el mensaje.

¿Cuántos capítulos tendrá la temporada 4 de Ladybug?

La temporada 4 de Miraculous está compuesta de 26 capítulos, los cuales llevan los siguientes títulos en el doblaje latino: