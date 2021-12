No mires arriba, película que expone la problemática ambiental

“Adam McKay creó este film sobre la crisis del cambio climático como una herramienta para resaltar este sentimiento de urgencia colectiva y desesperante por reaccionar”, manifestó el actor Leonardo DiCaprio durante la conferencia de prensa global de la película No mires arriba (Don’t Look Up) donde es protagonista junto a Jennifer Lawrence.

La cinta creada, dirigida y producida por Adam McKay, expone a través de la comedia negra la problemática ambiental, los intereses políticos, y lo patético de una sociedad consumista y ególatra.

“Casi siempre, en mi carrera, busco una película que tenga un trasfondo ambiental, y lo que hizo Adam fue tan brillante, usó la analogía de un asteroide gigante aproximándose a la Tierra y mostró cómo reaccionaría la raza humana ante eso, desde un nivel científico y político que nunca había visto antes”, afirma DiCaprio quien interpreta al doctor Randall Mindy.

Una embarazadísima Jennifer Lawrence, quien asume el papel de la científica Kate Dibiasky, afirmó que es poco común encontrar un guion como este y un personaje como el suyo. “Siempre había querido trabajar con Adam. Es la persona precisa que puede contar una historia como esta; darle humor y sátira a un problema tan real; de hecho, el mayor problema que ha enfrentado la humanidad. Kate es alguien que dice la verdad. Entonces, cuando trata de contarle esta noticia al resto del mundo y enfrenta el rechazo o una incredulidad total y absoluta, es realmente una frustración”, dijo.

Escena. Cate Blanchett, Tyler Perry, DiCaprio y Lawrence. Foto: difusión

Además de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, No mires arriba cuenta con un reparto de lujo en el que figuran, entre otros, Cate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Timothée Chalamet y la oscarizada Meryl Streep en el papel de Janie Orlean, presidente de EEUU.

“Nos hemos acostumbrado a querer a personas horribles. La presidenta Orlean lleva la responsabilidad de liderar el país muy a la ligera. Difícilmente lo piensa dos veces. Se trata en realidad de engrandecimiento personal, poder y arrogancia”, advierte la actriz sobre su rol.

No mires arriba se estrena este jueves 9 en los cines y el 24 de diciembre a través de Netflix.❖