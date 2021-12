La casa de papel: el error que sorprendió a fans y a los propios españoles, ¿lo notaste?

La tan esperada segunda parte de La casa de papel 5 ya está disponible en Netflix. El éxito español ha cerrado el atraco más grande del streaming, luego de cinco años de haber iniciado con su rodaje. Este tramo final tuvo a una importante adición para su historia: Patrick Criado como Rafael, el hijo de Berlín. Sin embargo, la explosiva acción ha incluido una secuencia particular que ha despertado la perspicacia de los fans.

Rafael, hijo de Berlín en La casa de papel. Foto: Netflix

La fiel fanaticada sabe que el Profesor tenía que hallar la manera de conducir a su grupo para robar todo el oro del banco de España, un lugar provisto de altísimo nivel de seguridad debido a que contiene la reserva de todo el país. En ese sentido, los planes no solo fueron un dolor de cabeza para el personaje de Álvaro Morte, sino también para los guionistas.

Si bien los realizadores han sido muy cautelosos en torno a no dejar algún cabo suelto o tratar de no guiar alguna situación hacia un agujero en la trama, claramente no siempre se puede obtener el resultado que uno espera, sobre todo cuando tienen a millones de personas atentas a cada secuencia.

La casa de papel terminó su paso por Netflix, pero dejó más de una interrogante por resolver. Foto: Composición/Netflix

El error de La casa de papel

De acuerdo con lo relatado por el portal Los40, existe un error que se ha repetido en múltiples ocasiones. Se trata de un cartel que indica la parada del Metro de Madrid y está rotulado como Banco España. Sin embargo, este pequeño desliz ha sorprendido no solo a fans, sino también a los propios españoles, ya que el nombre real de la estación es Banco de España ; es decir, con la preposición en medio.

De hecho, el citado medio revela que no ha sido la primera vez que el fotograma ha delatado el descuido de la producción, pues se ha repetido desde que la historia se empezó a desarrollar en la mencionada locación.

Fotograma mostró error de La casa de papel. Foto: Netflix

Una falsa realidad

Pese a que lo mencionado anteriormente forma parte de momentos sutiles que cambian la percepción de una escena al evidenciar su calidad de ser algo ficticio, la verdad es que La casa de papel ha hecho pasar diferentes ubicaciones como algo que no son en la vida real.

De ese modo, según comenta Los40, lo que los fans creen que es el Banco de España, ya se ha develado que fuera de la ficción es el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de España.

En tanto, el metro que se ve en la serie tampoco está posicionado como debería, sino que se tuvo que ‘reconstruir’ esta locación a unos metros del lugar original para poder usarla en el rodaje del título creado por Álex Pina.