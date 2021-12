Daredevil: el actor que hizo de Kingpin felicita a Charlie Cox por su regreso al UCM

La estrella que interpretó al villano de Daredevil Vincent D’Onofrio compartió a través de sus redes sociales una sincera felicitación a Charlie Cox, luego de que se confirmara su continuación en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El tweet de D´Onofrio se publicó después que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmara el regreso de Charlie Cox como Daredevil y parte del UCM. “Si vieras a Daredevil en las próximas producciones, Charlie Cox sí sería el actor que interpreta a Dardevil” , dijo Feige. “Dónde veremos eso, cómo vemos eso, cuándo vemos eso, está por verse”, finalizó.

Charlie Cox interpretó a Daredevil en tres exitosas temporadas. Foto: Netflix

¿Qué decía el tweet de Vincent D’Onofrio?

“Tan feliz por Charlie Cox que realmente se merece esto” , tuiteó D’Onofrio. “Es un gran actor y un tipo maravilloso. Puso tanto en interpretar a Daredevil de una manera única. Me encantan estas noticias”.

Tweet de Vincent D'Onofrio felicitando a Charlie Cox por mantener su papel como Daredevil. Foto: captura Twiter

¿Quién es Charlie Cox?

El actor interpretó a Matt Murdock a lo largo de tres temporadas de Daredevil en Netflix. Trabajó junto a D’Onofrio, quien se puso en el papel del enorme jefe del crimen Wilson Fisk, también conocido como Kingpin. Sin embargo, a pesar de la crítica positiva a la serie, Daredevil fue cancelado en 2018, junto con el resto de series de Netflix de Marvel Televisión.

No mucho después de la cancelación, se informó que los personajes de los programas eliminados de Netflix podrían formar parte de Marvel Studios, ya que el contrato de derechos terminó en noviembre de 2020. En ese sentido, han comenzado a circular rumores de que Matt Murdock aparecería en Spider-Man: no way home como el abogado de Peter Parker.