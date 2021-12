Spider-Man 3: así fue el rejuvenecimiento de Willem Dafoe como Duende Verde

Spider-Man: no way home es la tercera película de Tom Holland como el Hombre Araña, bajo la dirección de Jon Watts. Las expectativas son altas y no es para menos, teniendo en cuenta que presentará el Spider-Verse irrumpir en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Por primera vez en el MCU, mundos alternos colisionarán en un mismo escenario y traerán consigo villanos de anteriores sagas cinematográficas. Uno de estos enemigos se trata de Green Goblin, interpretado por Willem Daofe luego de 19 largos años.

El tiempo no pasa en vano, por lo que los fanáticos esperaban encontrar una versión mayor del personaje. El segundo tráiler oficial los mostró con su clásico traje, pero último avances revelaron que también tendría un segundo look para la película.

Como vimos con su nueva apariencia, ahora luce más como la versión original de los cómics donde usa capucha morada. Además, su rostro descubierto revela que utilizaron rejuvenecimiento digital y el resultado ha sorprendido a los fans.

“Green Goblin tiene un caso que exponer esta vez. Está tratando de hacer su caso, una filosofía de vida. No se trata solo de una especie de toma de poder abstracta que gira el bigote”, contó el actor en CCXP sobre el papel del Duende Verde en la cinta.

¿De qué trata No way home?

La nueva película de Spider-Man mostrará al multiverso desatado, luego de un hechizo fallido de Doctor Strange. Así es como amenazas de otros mundos, incluyendo Duende Verde y Doctor Octopus, pondrán a prueba al Hombre Araña de Tom Holland.