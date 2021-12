Spider-Man 3: Duende Verde asesinó al Hombre Araña en final alterno de fan

Spider-Man: no way home llegará a los cines para mostrarnos el final de la trilogía arácnida en el Universo Cinematográfico de Marvel. A fin de cerrar con broche de oro, el director Jon Watts explorará las posibilidades del multiverso para traer viejos villanos de sagas anteriores.

El primer tráiler reveló que que el Green Goblin de Willem Dafoe era uno de estos, y más de un fanático se ha preguntado cómo sobrevivió en su mundo alterno y si venció al Spider-Man de Tobey Maguire. Al respecto, un video fanmade creado por Mightyraccoon nos lo ilustra.

En este final alterno nos remontamos a la pelea final entre el Duende Verde y el Hombre Araña. Mientras el villano lo distrae, su deslizador se posiciona detrás del héroe para atravesarlo. A diferencia de la versión original, aquí no logra esquivarlo a tiempo y muere embestido.

Acto seguido, el duende se ríe, recoge su máscara y dice: “Busquemos nuevas personas con la que jugar”. Si bien no se trata de una versión oficial, es fácil imaginarse que sea el momento decisivo que cambió para ventaja del villano en su propia historia What if.

En cuanto al papel que tendrá en Spider-Man: no way home, Willem Dafoe adelantó que su personaje expondrá su filosofía de vida esta vez. “No se trata solo de una especie de toma de poder abstracta que gira el bigote”, enfatizó durante la CCXP.