‘Spider-Man: across the Spider-Verse’: nuevo póster con Miles Morales

Spider-Man está en una de sus mejores temporadas, debido al eminente estreno de No way home, pero también de Across the Spider-Verse. Así como la primera mencionada, la cinta animada también abordará el concepto del multiverso y las infinitas posibilidades de su premisa.

Como vimos en su predecesora Into the Spider-Verse, la trama está enfocada en Miles Morales, el superhéroe arácnido de Brooklyn, quien tomó la aventura más fantástica que pudo haber soñado.

Anteriormente, se reveló que la película estará dividida en dos partes y el primer tráiler oficial mostró datos clave sobre el argumento. Sin embargo, aún se desconoce todas las variantes del Hombre Araña que aparecerán así como su papel en la nueva historia.

Entre las últimas novedades, también se encuentra un póster oficial de Miles Morales usando su traje de Spider-Man. Un detalle importante, que varios fans pudieron notar, es la aparición de la versión futurista del 2099.

¿De qué trata?

Miles Morales regresa en una aventura épica que transportará al simpático Spider-Man de Brooklyn a través del multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de Spider-People. Así es cómo todos enfrentarán a un villano más poderoso.

¿Cuándo se estrena?

Spider-Man: across the Spider-Verse tiene agendado su estreno en cines para el próximo 7 de octubre de 2022.