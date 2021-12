RuPaul’s Drag Race anuncia primer participante heterosexual en 14 años del reality

Uno de los shows más populares de la televisión internacional anunció su regreso a la pantalla chica. RuPaul’s Drag Race se alista para presentar su temporada 14 con nuevas caras que buscan quedarse con el primer lugar de la competencia, pero también obtener el reconocimiento de los fans.

Variety compartió que para esta edición se contará con 14 reinas, como se les conoce a las integrantes del reality, quienes competirán por el gran premio de $ 100.000 y por ser reconocidas como la Next drag queen superstar de Estados Unidos. Pero, lo que ha llamado la atención es que por primera vez en 14 años RuPaul’s Drag Race tendrá un participante heterosexual en el programa.

Tráiler de RuPaul’s Drag Race, temporada 14

RuPaul ha mencionado en más de una oportunidad que la puerta siempre estuvo abierta para los concursantes heterosexuales que quieran ser parte del show, pero a lo largo de las temporadas y los spin-offs no apareció ninguno que se ajustara a los requisitos del programa hasta la llegada de Maddy Morphosis.

Maddy Morphosis para RuPaul's Drag Race 14. Foto: @maddymorphosis

En temporadas anteriores, RuPaul’s Drag Race ha contado con participantes transgénero, no binarios, bisexuales, pansexuales y queer, por lo que este nuevo ciclo no será la excepción. Para los nuevos capítulos se anunció la inclusión de dos concursantes transgénero: Kerry Colby y Kornbread Jeté, ambos de Los Ángeles. Su participación fue celebrada por las ex concursantes y personalidades muy populares entre los fans Bianca Del Rio, Shea Coulée, Adore Delano, Willam y más.

Fecha de estreno de RuPaul’s Drag Race, temporada 14