La casa de papel, escenas explicadas: qué decía la nota de Rafael y momentos claves

Cuando terminó la primera parte de la temporada 5 de La casa de papel, los fanáticos han estado contando los días para ver los últimos cinco capítulos. Tras el estreno, escenas que no recibieron mayor explicacion son debatidas en redes sociales.

Quizás una de las más llamativas es la que está relacionada al profesor y Rafael, el hijo de Berlín, quien recibió una nota de su tío. Repasemos esta y otras dudas que los fans han comenzado a comentar.

¿Por qué sigue narrando Tokio La casa de papel?

Hasta los primeros capítulos de La casa de papel 5, Tokio (Úrsula Corberó) se mantuvo como la narradora de la serie, pero tras su muerte, más de uno se preguntó quién tomaría su lugar. Para sorpresa de todos, ella sigue como voz en off hasta el cierre de la serie. La razón la había dado Álex Pina, creador de La casa de papel, en el 2020.

“Le dedicamos mucho tiempo a pensar cómo sería su voz en off y decidimos que era un personaje que sabía todo sobre todos y lo hacía desde un plano alterno sin importar qué pasara con ella. Era omnipresente ”, explicó el español en un video compartido en el Instagram de Vancouver Media.

¿Por qué Arturo está ausente en los episodios finales de Netflix?

Arturo no apareció en los últimos cinco episodios de La casa de papel, lo que llevó a los fans a pensar que sí murió tras salir del Banco de España. Como esto no se detalló en la ficción, Enrique Arce, actor detrás del papel, explicó a TéléLoisirs qué sucedió con él.

“Cuando rodé mi última escena no sabía que era mi día final de rodaje y mis últimas líneas. Se suponía que él iba a tener un papel muy importante, pero al final los guionistas decidieron que no. Por eso no pude participar del cierre de la trama y de la fiesta de despedida de mis compañeros”, explicó.

¿Qué le escribió el profesor a Rafael al final de La casa de papel?

La casa de papel, temporada 5 parte 2 ya está disponible en Netflix. Foto: Netflix

Cuando Alicia logra localizar el oro del Banco de España le habla a Rafael y Tatiana sobre el botín. Con la pianista diciéndole que no se lo llevará, la exagente le dice al joven: “eres el sobrino, ¿no? Esto es para ti”. Ella le entregó la nota que el profesor le había dado.

Si bien no se nos dice qué está escrito en el papel, gracias al flashbacks, el capítulo nos lleva a entender que el mensaje representa a la ‘familia’. Cuando Tatiana le dice a Rafael ‘‘¿estás seguro que te dará tu parte?”, el joven contesta que “sí, esto es un asunto familiar”. Posiblemente veamos qué decía la nota en el spin off de La casa de papel llamado Berlín que llega a Netflix en el 2023.