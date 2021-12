Spider-Man 3 y Daredevil: ¿cómo podría aparecer tras anunciarse que es del UCM?

Kevin Feige confirmó recientemente el regreso de Charlie Cox como Daredevil y, luego de una larga y ansiada espera de los fanáticos, nuevamente se habla sobre cómo el abogado Matt Murdock podría ser reintroducido en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) en la película de Spider-Man: no way home.

Los rumores sobre Daredevil y su regreso a Marvel venían comentándose meses atrás. Sin embargo, la teoría que más llamó la atención fue sobre su reaparición en no way home.

En noviembre, unas supuestas fotos filtradas del set de grabación de la película del arácnido, confirmaban que Charlie Cox reinterpretaría al abogado Matt Murdock (Daredevil) y se volvería el abogado de Peter Parker.

Spider-Man: no way home llega a cines en Perú el 16 de septiembre. Foto: composición/Marvel/Sony

El guiño a Daredevil en el trailer de Spider-Man: no way home

Cuando salió el segundo tráiler oficial de Spider-Man: no way home, algunos fanáticos notaron una increíble referencia hacia los cómics que involucraban a Daredevil.

La referencia está ligada a un cómic importante de Spider-man que lo vincula con el 'Diablo de Hell's Kitchen'. Foto: composición/captura de Youtube Marvel/ Marvel

El número de la placa de un auto que lanzó el Doctor Octopus (Alfred Molina) a Spider-Man, hacia referencia a la fecha de publicación de un cómic de The Amazing Spider-Man.

Comic The Amazing Spider-man #219 con Matt Murdock, Daredevil. Foto: captura de Youtube

En dicho cómic, Matt Murdock se convierte en abogado de Peter Parker y lo ayuda en un problema legal en el que se mete. Ahora, los fanáticos alegan que esta situación podría repetirse en la película.

La foto filtrada de Daredevil en Spider-Man: no way home

La evidencia más clara que apuntaba a que Daredevil aparecería en Spider-Man: no way home eran unas fotos filtradas en las que aparecían Happy, la tía May, Peter Parker y Matt Murdock en una mesa.

Foto filtrada de Spider-Man: no way home con Daredevil (Matt Murdock). Foto: Twitter/@ElIdolo41553147

Esta imagen coincidía con una declaración anterior de Tom Holland. El actor dijo que había grabado una escena en la que estaban “en una mesa conversando cuando de pronto entra un personaje muy importante” .

“Son cuatro personas hablando sobre lo que es ser un superhéroe”, añadió Holland. Así, los fanáticos no tardaron en relacionar la filtración con lo dicho por el protagonista.

De esta manera, con la confirmación de que Charlie Cox será Daredevil, todo indica que veríamos a Matt Murdock en Spider-Man: no way home, que tendrá su preestreno el 15 de diciembre.