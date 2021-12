Clifford el gran perro rojo: amor en grande

Cuando Emily Elizabeth (Darby Camp), una chica preadolescente, conoce a un rescatador de animales mágico (John Cleese) que le regala un pequeño cachorro rojo, nunca imagina que despertará junto a un sabueso gigante de 10 pies de altura en su pequeño apartamento en la Ciudad de Nueva York. La cinta está basada en el libro creado por Norman Bridwell.

Clifford el gran perro rojo conquistó a los lectores y obtuvo el amor de los niños y sus familias en todo el mundo desde que Scholastic publicó por primera vez, en 1963, la historia. Antes de morir en 2014, Norman Bridwell, el caricaturista autor de Clifford, escribió y originó los conceptos para 60 libros (él nombró a la protagonista Emily Elizabeth basado en su propia hija). Scholastic publicó alrededor de 500 versiones distintas de los libros de Clifford en los 58 años transcurridos.

“Clifford representa al niño que hay en todos nosotros”, afirma la productora Iole Lucchese, que también es presidenta del Consejo, vicepresidenta ejecutiva, directora de estrategia y presidenta de Scholastic Entertainment. “Es el aliado leal y cariñoso que esperas encontrar, en el que siempre puedes confiar. A los niños les agrada porque se esfuerza en entender el mundo, ser un buen amigo y resolver los problemas, pero también tener algo de diversión. Es muy infantil, demasiado grande y te puede ayudar si lo necesitas”.

Fue esa una de las razones por las cuales Lucchese se asoció con el veterano productor de Hollywood, Jordan Kerner, cuyos créditos incluyen exitosas películas familiares, como la franquicia The Mighty Ducks, George of the Jungle, Charlotte’s Web y la franquicia The Smurfs, para producir Clifford el gran perro rojo.

BTS: ‘Clifford the big red dog’ usó “Dynamite” en su primer tráiler. Foto: composición/BIGHIT Music/Paramount

El vínculo entre Emily Elizabeth y Clifford era lo que el director Walt Becker quiso enfatizar. “Desde el inicio consideré que esta historia es similar a E.T. el extraterrestre”, dice Becker. “Tienes a un protagonista que pasa muchos problemas y se siente solo en el mundo; esta chica se hace amiga de una criatura mágica que también está sola”.

Y al igual que la cinta clásica familiar de Steven Spielberg, Clifford el gran perro rojo se escribió, dirigió y produjo para llamar la atención del público de todas las edades. “El amor que los humanos sienten por las mascotas y viceversa trasciende la edad”, afirma Becker. “Quisimos hacer una cinta que se sienta realizada para adultos y que los niños pudieran disfrutar. Es una película de aventuras de cuatro cuadrantes y no necesariamente lo que podrías esperar del personaje de Clifford”.

PUEDES VER: Cartelera de diciembre 2021 en los cines: revisa los estrenos de este mes

“Lo que atesoramos de los libros es la sensación de que Clifford representa el amor incondicional”, añade. “Cuando lees la serie percibes un personaje que simplemente ama a Emily y ama a los otros. Incluso si se inmiscuye en situaciones equivocadas, siempre crea un espacio de amor. Deseamos actualizar esto y hacer que se sintiera nuevo, así que mantuvimos una capa de realidad en la trama, lo cual permite que los espectadores disfruten una perspectiva nueva sobre un personaje con el cual crecieron”.