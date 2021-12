Charlie Cox dará vida a Daredevil para el UCM, según confirmó Kevin Feige

La primera aparición de Charlie Cox como Matt Murdock fue en 2015 con la serie de Netflix Daredevil. El actor retomó su icónico personaje para tres temporadas del show y un spin-off llamado The defenders. Sin embargo, y pese a que en un principio se creía que iba a conectarse con alguna historia del UCM, el programa fue cancelado. Ahora, los fanáticos fueron escuchados y el presidente de Marvel Studios finalmente ha dado una importante actualización.

De acuerdo con lo reportado por ComicBook, Kevin Feige fue entrevistado por Cinemablend como parte de la promoción de Spider-Man: no way home. En aquella conversación, se le preguntó al destacado ejecutivo acerca del rumoreado regreso de Cox como el vigilante enmascarado, sobre todo luego de que Vincent D’Onofrio volvería a interpretar a Kingpin para Hawkeye de Disney Plus.

“Si fueras a ver a Daredevil en los próximos proyectos, Charlie Cox sí sería el actor que interprete a Daredevil . Dónde veremos eso, cómo veremos eso, cuándo veremos eso, todavía está por verse”, comentó Feige.

¿Daredevil en Spider-Man: no way home?

Si bien los admiradores de Murdock han pedido fervientemente el regreso de Cox desde hace mucho tiempo, las ansias por su esperado retorno llegaron a un punto más alto cuando se comentaba acerca de su presunto cameo en Spider-Man: no way home, especialmente después de que se publicó el primer tráiler oficial de la película.

El cotilleo en redes también fue alimentado luego de que el segundo clip oficial de Spider-Man 3 fuera publicado. En él, muchas personas notaron supuestas pistas que marcarían el debut del abogado en el UCM, además de otras filtraciones que lo relacionan a la trama protagonizada por Tom Holland.

Aunque todo lo mencionado aún permanece en el terreno de las especulaciones, es emocionante ver cómo las hipotéticas posibilidades cobran titularidad en un ambiente marcado por las ansias de ver a Tobey Maguire y a Andrew Garfield en sus respectivos trajes del Hombre Araña.