‘Spider-Man: no way home’: Willem Dafoe estrena nuevo traje para Duende Verde

El Spider-Man de Tom Holland está a muy poco de regresar a la pantalla grande con No way home, la película más esperada del año, especialmente luego de una exitosa preventa de entradas. Sony Pictures anteriormente ha develado diferentes imágenes promocionales en las que se incluían, además de Doctor Strange, a icónicos villanos de otras franquicias, como el Duende Verde/Norman Osborn de Willem Dafoe.

Ahora, durante un panel del evento virtual CCXP, un sutil adelanto fue presentado como parte de este segmento para fanáticos. En ese sentido, uno de los detalles que muchos espectadores notaron es que, luego de diversos afiches en el que se lo veía con máscara, Dafoe finalmente apareció con una renovada versión de su entrañable personaje.

En el clip podemos apreciar una especie de escena de enfrentamiento, en la que Green Goblin aparece con el rostro descubierto y una capucha negra, algo muy similar a lo que se vio brevemente en el segundo tráiler de la cinta.

Asimismo, en este corto pero revelador momento, lo vemos lanzar una de sus características bombas calabaza, que un Peter Parker desenmascarado busca atrapar. Con ello, muchos espectadores plantean la hipótesis de que a quien estaría apuntando con este proyectil sería la tía May o a Happy.

Nuevo vistazo a Willem Dafoe como Duende Verde para Spider-Man: no way home. Foto: composición/captura de YouTube/Sony/Marvel

En tanto, este no ha sido el único acercamiento exclusivo al Duende Verde, ya que un póster enfocado en el antagonista fue compartido a través del Instagram oficial de Spider-Man: no way home. En aquella publicación, notamos algunas ligeras modificaciones en comparación del traje que le vimos usar a Dafoe en la saga protagonizada por Tobey Maguire.