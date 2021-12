Tom Holland y Robert Downey Jr se reencontraron tras Avenges: endgame

Spider-Man: no way home es la tercera y última entrega de la trilogía dirigida por Jon Watts. Su estreno está agendado para el próximo 16 de diciembre, pero no ha dejado de ser tema de conversación entre los seguidores del MCU en las últimas semanas desde el lanzamiento del primer tráiler.

Las expectativas por el resultado son altas y los fanáticos no podrían estar más contentos con el primer reencuentro entre Tom Holland y Robert Downey Jr. desde Avengers: endgame. Sin duda, un evento imperdible para los fans de la dupla como Peter Parker y Tony Stark en la pantalla grande.

La cita se llevó a cabo en el marco de recaudación de fondos de investigación de Venture Into Cures EB. “Nunca había visto una resistencia y valentía como las que he visto en las historias de quienes viven con EB”, contó Holland sobre la campaña.

“Interpreto a un superhéroe en las películas, pero estos niños y sus familias son los verdaderos superhéroes. Se enfrentan a dificultades imposibles todos los días, pero siguen avanzando. Les debemos a ellos continuar la carrera para encontrar una cura para la EB y otras enfermedades”, explicó.

¿De qué trata No way home?

La película nos mostrará cómo Peter Parker lidia con la filtración de su identidad secreta por primera vez en pantalla grande. Sin embargo, ese se convertirá en el menor de sus problemas cuando el multiverso se desate y posibilite la aparición de varios villanos como Duende Verde, Doctor Octopus y Electro.