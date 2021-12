Spider-Man 3: fan arts con Maguire y Garfield son usados para promocionar No way home

Spider-Man: no way home verá a Tom Holland enfundarse nuevamente en el traje del icónico superhéroe arácnido. La nueva apuesta de Sony Pictures y Marvel Studios no solo contará con la presencia de Doctor Strange, también permitirá la llegada de icónicos villanos de otras franquicias de ‘Spidey’, como el Duende Verde de Willem Dafoe. La emoción por el estreno de la película también está fundamentada en el rumoreado Spider-Verse, con Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Los materiales oficiales de No way home no han mostrado rastros de Tobey Maguire o de Andrew Garfield. Foto: composición/Sony/Marvel

Pese a que este último suceso no ha sido confirmado, algunas cadenas de cines internacionales han reavivado las esperanzas de los seguidores del Hombre Araña al utilizar fan arts con Maguire y Garfield para la promoción de No way home. Así lo ha revelado el portal especializado CBR.

En concreto, el citado medio confirma que las que usaron afiches no oficiales para publicitar Spider-Man 3 fueron la cadena de cines norteamericana CMX Cinemas e Inox, una popular red de salas de proyección en India. De ese modo, de acuerdo con algunas capturas de pantalla recopiladas por The Direct, las imágenes muestran a las otras versiones del ‘Trepamuros’ compartiendo cuadro con el de Tom Holland.

CMX Cinemas promociona No way home con afiche hecho por fans. Foto: The Direct

Inox promociona No way home con afiche hecho por fans. Foto: The Direct

Sin embargo, lo que ha sorprendido a los potenciales compradores es que, a diferencia de hace algunos meses, que pasó una situación similar, en la actualidad se han publicado múltiples pósteres autorizados de No way home, por lo cual se han aumentado las especulaciones en torno al Spider-Verse.

¿Qué veremos en Spider-Man: no way home?

“Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro amigable héroe del vecindario se desenmascara y ya no puede separar su vida normal de las altas apuestas de ser un superhéroe. Cuando le pide ayuda a Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso, forzándolo a descubrir lo que realmente significa ser el Hombre Araña”, dicta la sinopsis oficial.