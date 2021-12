‘Spiderman: no way home’: ¿cómo serán los nuevos trajes de los villanos que salen en la película?

Spider-Man: no way home desatará el Spider-Verse en el mundo de Peter Parker (Tom Holland) para enseñar lo que realmente significa ser el Hombre Araña. No solo se tratará de su mayor desafío y enseñanza, sino también el final de la más reciente trilogía del superhéroe arácnido, lo que genera gran expectativa en el público. Además, los adelantos de los trailers nos han dejado ver a qué villanos antiguos se enfrentará el arácnido. Conoce aquí los cambios de sus trajes.

Duende Verde

Ya se ha confirmado que William Dafoe volverá a su personaje del Duende Verde, que interpretó por primera vez en la versión del 2002, para este multiverso de Spiderman. El día de ayer se filtró en redes sociales un captura del nuevo traje que usaría el primer villano del universo arácnido, que será más fiel al comic y traerá el color morado en él.

Duende Verde. Foto: Composición LR/ Sony / Marvel

Doctor Octopus

El personaje del actor Alfred Molina es el que más hemos visto en los trailers de Marvel. Su traje se mantiene muy parecido al estilo de la película del 2004. Lo que sí se ha incorporado es un rejuvenecimiento en la post producción para que la diferencia no se note demasiado.

Electro

Este villano también ha pasado por un cambio novedoso de traje. Electro, interpretado por Jaime Foxx, tendrá una variación que también se verá más parecida a la de los comics. Recordemos que en la versión protagonizada por Andrew Garfield, Foxx utilizó maquillaje azul y fue retocado con CGI para la interpretación del personaje.

Lagarto

Aunque solo hemos visto a Lagarto brevemente en el trailer, al parecer el personaje interpretado por Rhys Ifans, no tendrá ningún importante cambio en su traje y se mantendrá como lo vimos en la película de The Amazing Spiderman del 2012.

Sandman

De la misma forma, el villano interpretado por Thomas Haden, poseerá la forma original del Hombre Arena del 2007.