Across the Spider-Verse: Spider-Man India y posibles ‘Spidey’ que aparecerían, según el tráiler

Spider-Man: across the Spider-Verse (Part one), la secuela de la galardonada película animada Spider-Man: into the Spider-Verse, estrenó recientemente su primer vistazo oficial y confirmó que veremos nuevamente a Miles Morales (Shameik Moore), Spider-Woman Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) y Spider-Man 2099 (Oscar Isaac).

En el video publicado por Marvel y Sony, vemos a Spider-Man Miles Morales viajar a través del multiverso —concepto que se verá pronto en Spider-Man: no way home— , así como otros detalles dentro de su habitación.

De igual manera, las nuevas imágenes revelan posibles pistas sobre la aparición de las versiones del Hombre Araña de los comics que aparecerán en la nueva cinta animada de Spider-Man.

Spider-Man: India en Across the Spider-Verse

La primera referencia aparece apenas a los 5 segundos del avance y es algo que posiblemente haya pasado desapercibido para muchos, ya que solo se puede notar si reproduces el video a la velocidad de 0,25 en YouTube.

Spider-Man: across the Spider-verse contaría con la aparición de Spider-Man: India. Foto: captura de Youtube/MarvelEntertainment

“Mientras tanto, en otro universo...” aparece al comienzo, pero por un segundo aparece un mensaje en lo que parece ser idioma hindi.

Lo mismo vuelve a ocurrir más adelante cuando Spider-Man 2099 —interpretado por el próximo Moon Knight, Oscar Isaac— se topa con Miles Morales. Unos mensajes en el mismo idioma dan a entender que posiblemente los personajes se encuentran en India.

Las onomatopeyas del avance de Spider-Man: across the Spider-verse aparecen en idioma hindi. Foto: captura de Youtube/Marvel Entertainment

Algunos fanáticos en redes han indicado que esta sería una referencia al cómic Spider-Man: India, llamado Pavitr Prabhakar, en lugar de Peter Parker.

Spider-Man: unlimited, la serie animada de 1999

No solo imágenes, sino también el sonido es algo que habría revelado la aparición de otra versión del Hombre Araña en la serie animada de 1999, Spider-Man: unlimited.

El momento en el que Spider-Man 2099 —conocido como el mexicano Miguel O’Hara— toma a Miles para llevárselo a la Tierra 928, se escucha una música muy parecida a la del intro de la animación de los años 90.

Spider-Man: across the Spider-verse, podría mostrar la Tierra 928, lugar de donde viene Spider-Man 2099. Foto: captura de Youtube/MarvelEntertainment

Cabe resaltar que, también se ha rumorado que otros Spider-Man de las series animada de Disney podrían tener una aparición en esta cinta.

¿Power Rangers y Transformers?

La habitación de Miles Morales, cuando llega Spider-Woman Gwen Stacy a visitarlo, también tiene algunos guiños a otras franquicias conocidas.

Spider-Man: across the Spider-verse, referencia a Transformers y Power Rangers. Foto: captura de Youtube/MarvelEntertainment

La primera es sobre la saga de Transformers (que recientemente se grabó en Cusco, Perú). En la mesa que tiene Miles al lado de su cama, se puede observar una figura de acción de algo que se parece mucho a un autobot o decepticon.

Luego, en el estante de libros cerca a su ventana, también se pueden observar otros muñecos cuyos colores se asemejan a los usados por los Power Rangers.