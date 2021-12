Malcolm in the middle: ¿dónde ver los capítulos completos en español de la serie?

Malcolm in the middle (Malcolm el de en medio en Latinoamérica) fue una exitosa serie de televisión cómica que cautivó durante seis años a la audiencia con las aventuras de una disfuncional familia estadounidense. Fue creada por Linwood Boomer y protagonizada por Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Bryan Cranston (Hal), Cristopher Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Erik Per Sullivan (Dewey).

Cuándo se estrenó Malcolm el de en medio

Malcom el de en medio fue una serie de televisión cómica estadounidense que estrenó su primer capítulo en la cadena FOX el 9 de enero del 2000 y finalizó el 14 de mayo de 2006.

Malcolm in the middle se estrenó en el año 2000 y desde aquel momento se ganó al público. Foto: Fox Studios Television

Cuántas temporadas tiene Malcolm in the Middle

El éxito que tuvo Malcom in the Middle llevó a la serie a lanzar siete temporadas de entre 16 a 22 capítulos cada una. Su primera emisión fue el 9 de enero del 2000 y su última el 16 de mayo de 2006.

Dónde ver todos los capítulos en español

Malcolm el de en medio podía verse en Amazon Prime Video, pero la plataforma de streaming retiró el contenido el pasado 13 de agosto de 2021.

Desde entonces, los fanáticos se han preguntado en dónde más podrían ver los capítulos en español, tal y como se podía hacer antes.

La serie finalmente estuvo disponible hasta agosto de este año en Latinoamérica. Foto: Fox Television Studios

Por el momento, ninguna otra plataforma ha anunciado que vaya a poner dentro de su catálogo los episodios de Malcolm el de en medio.

¿Malcolm el de en medio en Netflix?

Algunos fanáticos han comentado que Malcolm el de en medio podría ingresar a Netflix, una de las plataformas de streaming más usadas en el mundo. Sin embargo, el servicio no ha mencionado nada al respecto.

Se puede ver en YouTube Malcolm el de en medio