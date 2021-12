Malcolm el de en medio: ¿qué pasó con la carrera de Frankie Muniz?

Malcolm el de en medio, la serie creada por Linwood Boomer, es una de las comedias más recordadas por sus graciosas situaciones y personajes como Malcolm Wilkerson. Él fue interpretado por Frankie Muniz, artista estadounidense nacido el 5 de diciembre de 1985, pero varios fans se han preguntado qué le pasó tras el final del programa. Por ese motivo, te contaremos todos los detalles al respecto.

¿Qué le pasó a Frankie Muniz de Malcolm el de en medio?

Frankie Muniz sufrió varios ataques isquémicos y contusiones entre 2012 y 2013. Sin embargo, el caso más conocido ocurrió el 30 de noviembre del primer año, ya que fue hospitalizado luego de un ataque isquémico transitorio también descrito como un “miniaccidente cerebrovascular”. No obstante, lo peor vendría luego, con las secuelas que afectaron su memoria.

Pérdida de memoria

En 2017, el actor reveló para Dancing with the stars que había sufrido una gran pérdida de memoria, incluidos varios recuerdos de sus días rodando en Malcolm in the middle. “Tuve que decir que realmente no recuerdo, pero no estaba diciendo que no recuerdo nada. Si me dijeras qué desayuné el día que me nominaron a un Emmy, no tengo ni idea”, contó años después a los medios.

Última entrevista de Frankie Muniz

Frankie Muniz en Twitter

El actor rompió el silencio en redes sociales. Foto: captura de Twitter.

Pareja de Frankie Muniz

En 2020, Frankie Muniz contrajo matrimonio con Paige Price, con quien tuvo su primer hijo, Mauz Mosley Muniz, un año después.

¿A quién interpretó en Malcom in the middle?

Frankie Muniz interpretó a Malcolm Wilkerson , el complejo protagonista del programa. Se trata del hijo del medio de tres que viven en un hogar disfuncional. Si bien se suele avergonzar de su familia debido a su genio y sentido de superioridad, realmente anhela llevar una vida normal.

¿Cuántos capítulos tiene Malcom in the middle?

Malcom in the middle cuenta con un total de siete temporadas y 151 episodios. Su vigencia se mantuvo del año 2000 al 2006 y se convirtió en una de las grandes favoritas del público estadounidense e internacional.