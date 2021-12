Familia Gucci: “Es doloroso y un insulto a nuestro legado”

The house of Gucci es la última película de Ridley Scott que llegó a la cartelera peruana para presentarnos la condena de Patrizia Reggiani. El veredicto para ella fue de 29 años de cárcel por ordenar el asesinato de su exmarido Maurizio en 1998.

Al estar basado en hechos reales, los comentarios de la familia Gucci no se hicieron esperar por medio de un comunicado de Variety. Para poca sorpresa de los fanáticos, no fueron observaciones positivas, sino quejas por la nula aproximación a las verdaderas personalidades.

“La producción no se molestó en consultar a los herederos antes de calificar a Aldo Gucci y a los miembros de la familia Gucci como matones, ignorantes e insensibles al mundo a su alrededor. La película atribuye un tono y una actitud a los protagonistas de los hechos conocidos que nunca les pertenecieron. Esto es extremadamente doloroso desde el punto de vista humano y un insulto al legado sobre el que se construye la marca hoy”, señalan.

En cuanto al personaje de Lady Gaga, Patrizia Reggiani, “se retrata como una victima que intenta sobrevivir en una cultura corporativa masculina y masculina. Esto no podría estar más lejos de la verdad”.

“Gucci es una familia que vive honrando el trabajo de sus antepasados, cuya memoria no merece ser perturbada para escenificar un espectáculo que no es cierto y que no hace justicia a sus protagonistas”, finalizó el comunicado, haciendo hincapié en el respeto que merecen sus antepasados.

¿De qué trata la película?

Adaptación del libro The House of Gucci: a sensational story of murder, madness, glamour, and greed’. Se trata de un drama criminal en torno al asesinato de Maurizio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci. En 1995, él apareció muerto por orden de su exmujer Patrizia Reggiani ‘la viuda negra de Italia’.