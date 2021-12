Hawkeye y Venom 2 fueron las producciones de Marvel más pirateadas

Marvel Studios está en su mejor momento ahora que inició la cuarta fase de su universo cinematográfico. Sin embargo, la piratería sigue siendo un problema para la compañía, ya sea de que se trate de estrenos en cines o Disney Plus.

Lo que los productores y fanáticos no esperaban es que la situación sea tan alarmante tras un reciente informe de Deadline, en el que se reveló que dos de sus más populares producciones encabezaron la lista de los más pirateados.

De acuerdo al medio especializado, la serie Hawkeye ocupó el primer lugar superando a otras producciones como The wheel of time de Amazon Prime Video, Star Trek: discovery de Paramount+, Arcane de Netflix y The Beatles: get back de Disney Plus.

En cuanto a películas, Venom: Carnage liberado dejó relegado a importantes cintas como Alerta roja de Netflix, Duna de HBO Max, Black Widow de Disney Plus y Finch de Apple TV+.

Cabe resaltar que, estos datos corresponden al intervalo establecido del 22 de noviembre al 28 de noviembre y pueden cambiar cuando se haga la misma revisión a fin de año. Sin embargo, son resultados preocupantes para Marvel Studios y su asociada Sony Pictures.

Actualmente, Hawkeye se encuentra en Disney Plus y ya lleva tres capítulos estrenados de seis programados. En cuanto a Venom 2, no se encuentra disponible en ninguna plataforma de streaming.