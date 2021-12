El poder del perro, final explicado: ¿es Peter el responsable de la muerte de Phil?

Más allá de interpretar a Doctor Strange en el UCM, Benedict Cumberbatch mantiene su trayectoria actoral en acenso. Prueba de ello es la aclamada película El poder del perro, un drama western dirigido por la reconocida directora Jane Campion (nominada al Oscar por El piano).

Si bien el artista británico tiene a los fanáticos a la espera del estreno de Spider-Man: no way home, es probable que logre llevarse la estatuilla dorada por su reciente interpretación de Phil Burbank en la mencionada cinta de Netflix, cuya trama e inesperado final han dejado impactados a los espectadores.

Secreto en Montana. Benedict Cumberbatch lidera el reparto de este extraordinario western a cargo de Jane Campion. Foto: difusión

¿De qué trata la película?

Es el año 1925. Phil y George Burbank son hermanos propietarios de un rancho en Montana, pero no se llevan muy bien. Mientras el primero es un hombre severo que no vacila en infundir temor entre sus trabajadores debido a su frívola presencia, el segundo es el lado opuesto de la moneda.

Su relación llega a un punto diferente cuando George decide casarse con Rose, la viuda del pueblo que es dueña de un restaurante, el cual administra junto a su hijo, Peter. Cuando los nuevos esposos deciden convivir en la casa Burbank, la flamante familia tendrá que lidiar con un nuevo reto: superar la incómoda presencia de Phil y sus constantes maltratos.

Final explicado

La historia que se desarrolla en El poder del perro nos permitió ver una evolución importante en Phil, quien pasó de hostigar a Peter a convertirlo en su protegido. De hecho, en ciertos pasajes del metraje, se insinuó que incluso la relación entre ambos podría replicar lo que vivió Burbank con el Bronco Henry.

En ese sentido, algunas de las actividades que compartieron fue el entrenzado de una tira de cuero para el joven aprendiz de vaquero. Sin embargo, el final de la producción mostró que el personaje interpretado por Cumberbatch murió a causa del ántrax, pese a que este dejó en claro, en múltiples ocasiones, su negativa a siquiera acercarse a animales infectados.

Kodi Smit-McPhee como Peter en El poder del perro. Foto: Twitter/@netflixqueue

No obstante, durante una de las secuencias, Peter no solo se topa con una vaca que ha caído muerta por la enfermedad, sino que el aspirante a médico corta un poco del cuero crudo de ese bovino, mientras lleva cuidadosamente guantes para protegerse.

Por otro lado, cuando Rose regala las pieles que Phil pensaba utilizar para trenzar una nueva cuerda, Peter ve la oportunidad de dar su propia piel contaminada al hermano de George para que la utilice.

Al remojar el cuero crudo infectado en agua mientras su mano tenía una herida abierta, Phil se expone trágicamente al ántrax y muere poco después.

¿Qué significa el final de El poder del perro?

De acuerdo con The Wrap, la muerte de Phil ‘a manos de Peter’ puede parecer impactante para los espectadores, ya que la antipatía inicial entre ambos roles mencionados parecía haberse disipado cuando aparentemente habían forjado un vínculo cercano.

Sin embargo, el hijo de Rose estaba convencido de que daría todo de sí para proteger a su madre, y eso es lo que logró al final de The power of the dog.