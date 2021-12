‘Spider-Man: into the Spider-Verse 2′: tráiler y fecha de estreno revelada por Sony

Sony Pictures finalmente ha compartido el primer teaser tráiler de Spider-Man: across the Spider-Verse (part one), la esperada secuela de Spider-Man: into the Spider-Verse, donde no solo veremos cómo se expande esta aclamada historia de los universos de otros Hombre Araña, sino que la trama explorará la historia de Miles Morales, el ya icónico superhéroe arácnido de Brooklyn.

Nota en desarrollo