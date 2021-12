Scarlett Johanson abandona Ghosted: Ana de Armas se une a película con Chris Evans

Este 2021 ha sido un año ocupado para Ana de Armas. La actriz cubana se convirtió en la nueva chica Bond con el estreno de No time to die; ha sido confirmada para ser Marilyn Monroe en Monroe, una biopic de la estrella; está en conversaciones para protagonizar Ballerina (spin-off de John Wick) y ahora ha sumado un nuevo proyecto a su agenda.

De acuerdo con lo informado por Deadline, de Armas se reencontrará con Chris Evans en Ghosted, en reemplazo de Scarlett Johansson, cuya presencia había emocionado a los fanáticos de Marvel, debido a las constantes interacciones entre Black Widow y Capitán América.

Ana de Armas se convirtió en la nueva chica Bond con el estreno de No time to die. Foto: Getty Images

¿Por qué Scarlett Johansson abandonó el proyecto?

Si bien no se han ofrecido explicaciones específicas al por qué Scarlett Johansson abandonó el proyecto, el citado medio ha descartado que tenga su origen en algún conflicto interno al describir su salida como “amigable”.

No obstante, su ausencia estaría relacionada a problemas de agenda, ya que Ghosted estaría planeando iniciar con su rodaje en febrero de 2022.

¿De qué trata Ghosted?

No se han revelado mayores detalles sobre la trama de Ghosted, tan solo se ha dado a conocer que será una película romántica de acción y aventura de alto concepto. Aun así, ha trascendido que la cinta será desarrollada por Skydance (La guerra del mañana) y contará con Chris Evans como el productor, mientras que Ana de Armas será la productora ejecutiva.

Scarlett Johansson y Chris Evans son dos de los actores favoritos de los fanáticos del cine. Foto: composición/Marvel Studios

Apple TV para el futuro

Apple TV ha entrado con fuerza al terreno del streaming y ya ha generado grandes expectativas con sus productos originales. En ese sentido, las predicciones apuntan a que el servicio de videos podría llegar a la temporada de premios con títulos como CODA, La tragedia de Macbeth, El canto del cisne, y Finch.

Además, otros largometrajes que han tenido gran reconocimiento son Killers of the flower moon, dirigida por Martin Scorsese; Emancipation, dirigida por Will Smith y Antoine Fuqua; y Kitbag, dirigida por Ridley Scott, con Joaquin Phoenix como Napoleón Bonaparte y Jodie Comer en el papel de su esposa, Josefina.