La casa de papel 5 y la traición a Berlín: el engaño clave para el caótico final

La casa de papel ha llegado a su final en Netflix y dejó a los fanáticos momentos emocionantes y llenos de sentimientos. Si bien no habrá más temporadas, el streaming ha confirmado su primer spin off protagonizado por Berlín (Pedro Alonso), uno de sus personajes más populares.

En el evento El legado, el cual se llevó a cabo el pasado jueves 2 de diciembre en Madrid, España, la plataforma anunció que su nueva historia llegará en el 2023 y no 2022, como se tenía pensado. Con Berlín como uno de los pilares de Money Heist (nombre de la serie en inglés), fans han quedado a la espera de más información acerca de su vida, sobre todo tras la visto en el capítulo final de La casa de papel.

¿Qué pasó entre Rafael, Tatiana y Berlín en La casa de papel?

En el capítulo 8 de La casa de papel titulado La teoría de la elegancia, más allá de saber qué pasó entre el Profesor y Alicia Sierra, la trama nos lleva a años atrás, donde Berlín, Rafael y Tatiana tienen un encuentro muy particular.

En lo que tenía que ser una cena normal, Tatiana le dice a Berlín que quiere divorciarse. “He buscado el mejor momento, pero no sé cuál es ese”. Su esposo le pregunta si es por alguien más y ella no le responde. “Así que quieres el divorcio. No te creo que es por alguien más”, agregó. Ella sale del restaurante.

Tatiana en La casa de papel. Foto: Netflix

Sin entender el por qué de la situación, Berlín sigue a Tatiana en un taxi. La sorpresa llegaría aquí, ya que él y los espectadores descubren que Rafael, su hijo, es la pareja de su esposa.

Tatiana y Rafael son vistos por Berlín. Ellos son pareja en La casa de papel. Foto: Netflix

Totalmente sorprendido, Berlín entra al hotel y conversa con su hijo. “Me hubiera gustado decírtelo yo, pero no he podido. Lo siento, papá. Esto ha empezado hace tres semanas”, le dice el joven. Mientras su padre le increpa por la situación, Rafael le responde: “Esto no es pasajero, quizás Tatiana, así como yo, está enamorada de mí”, agregó.

Tras la salida de su esposa y su hijo del lugar, la decepción del momento provocó que Berlín destruya el bar donde estaba, lo que dio como resultado que la policía lo detenga. Escenas después, Tokio como narradora comenta: “Esa fue la única vez que fuiste a la cárcel. Detenido por vandalismo, y todo provocado por un desengaño amoroso y un corazón roto”.

¿Cómo afectó la relación de Tatiana y Rafael a la banda? Ellos sabían el plan del robo al Banco de España, lo que provocó que se adelantaran al Profesor y le roben los lingotes de oro. Obviamente, Sergio no anticipó este detalle.