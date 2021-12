Jesús Luque: el sueño cumplido de protagonizar la película Manco Cápac

La primera vez que Jesús Luque Colque (22) soñó con ser protagonista de una historia fue cuando de niño oía en la radio al escritor Mario Vargas Llosa leer literatura mundial en Mi novela favorita. Ese anhelo se hizo realidad cuando fue elegido como actor principal de la película peruana Manco Cápac, precandidata de los Premios Óscar.

Encarnar a Elisbán y grabar este largometraje fue una aventura de retos que inició en el 2016. Jesús cuenta que llegó al casting cuando tenía 15 años. Le tomaron la primera y segunda prueba. Dos meses después, Henry Vallejo, el director de la película, lo contactó para pasar a una tercera etapa, un taller de actuación por seis meses en Puno. “Me costó ganarme el papel. Después de decirme que había sido seleccionado, Henry me propuso que estudie en Puno, pero no acepté, así que grabábamos los fines de semana. Viajaba casi tres horas”, recuerda.

Para explicar el esfuerzo que significó el rodaje, Jesús detalla que una escena donde está en medio de una multitud viendo la festividad La Candelaria, fue grabada en tres años distintos donde debió llevar la misma ropa, peinado y peso.

El actor espera que poder conseguir la tan ansiada estatuilla del Óscar. “Si se logra es por el compromiso del director, el esfuerzo del equipo de trabajo y las largas jornadas”, dijo.