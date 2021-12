Brendan Fraser cumplió 53 años: el renacer de una estrella que Hollywood quiso apagar

El regreso de Brendan Fraser al cine tiene a sus fans entusiamos, los mismos que se han mantenido atentos a su carrera tras su repentina salida de las grandes producciones de Hollywood.

Tras haber cumplido 53 años el pasado 3 de diciembre, más de uno se pregunta qué pasó con el intérprete, por qué se alejó de la industria y cuáles son los próximos trabajos que tendrá, por los cuales se ha ganado el interés -nuevamente- del público.

Con una carrera que inició en 1991, de 1997 hasta el 2003 el nombre de Brendan Fraser estaba en su mejor momento. En aquella temporada estrenó varias películas y muchas de ellas consiguieron ser éxitos de taquilla. No obstante, algo pasó y ello provocó que diera un paso al costado.

Philip Berk, Brendan Fraser y el incidente en Beverly Hills

En el 2018, en una entrevista muy personal con GQ, el actor, sumándose al movimiento #MeToo, declaró que el periodista Philip Berk abusó de él en 2003. El incidente -según narró- sucedió en el hotel Beverly Hills tras un almuerzo que organizó la Asociación de la prensa extranjera de Hollywood (HFPA).

Si bien la noticia logró gran repercusión, Fraser decidió no presentar cargos contra Berk temiendo que la denuncia le hiciese revivir la terrible experiencia. “Después de eso me volví una persona solitaria. Me hizo retroceder, me hizo recluirme”, confesó a la revista. Este caso, más sus problemas físicos y su sonado divorcio, provocaron que se aleje de la industria.

¿Qué pasó con Berk? El hombre de, ahora 88 años, nunca admitió la acusación y siguió como parte de la HFPA hasta el 2020. Él sería expulsado en dicho año tras filtrarse de correos donde calificaba al Black Lives Matter como un “movimiento de odio racial”.

El renacimiento de Brendan Fraser y un mensaje de sus fanáticos

Llegado a este punto, sabemos que Fraser no dejó de trabajar, pero sí se alejó de los estudios de renombre en Hollywood. En su momento se habló sobre un supuesto veto y un ingreso a la llamada “lista negra” del cine, pero él tiene su punto de vista al respecto:

“No sé si debe usar la palabra ‘lista negra’, pero sentí que es un tiempo que pasa en la carrera de cualquier intérprete, los teléfonos dejan de sonar. No sé si tuvo algo que ver con lo que conté, ni sé si la HFPA tiene el poder de decidir quién hace que. Ahora siento que vivo en un nuevo día y me siento bien”, dijo el actor al programa Sway’s Universe en el 2019.

Con el paso de los años, Brendan Fraser ha retomado su carrera, ha regresado a las grandes ligas del cine y la televisión y su primer gran éxito lo tuvo en el 2019 con Doom patrol.

Así también, el 2021 se ha convertido en uno de sus mejores años, ya que se anunció que grabó una película titulada The whale con Darren Aronofsky y se alista para filmar Killers of the flower moon, cinta de Martin Scorsese, director con quien trabajará por primera vez. Por si esto fuera poco, el intérprete confirmó que será parte de la película Batgirl de HBO Max, donde aparentemente dará vida al villano.

Brendan Fraser celebrando su cumpleaños 53 en el set de Batgirl de HBO Max. Foto: difusión

Sin duda son sus fanáticos los que celebran la buena racha de Brendan Fraser, actor que recientemente pudo conocer el cariño de su público. En agosto pasado, en una charla con LittleLottieCosplay en TikTok, quedó impactado al saber cuánto desean sus seguidores ver sus próximos proyectos.

“¡En internet se te apoya totalmente! Hay muchísimas personas allá afuera que te aman y siguen, y no pueden esperar para ver qué harás después de esto”, comentó la entrevistadora ante la sorpresa del actor, quien no pensó que su respuesta se volvería viral.