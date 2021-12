Benedict Cumberbatch en Netflix: El poder del perro, la nueva película de Doctor Strange

Así como Tom Holland está dando la hora por el próximo estreno de Spider-Man: no way home, Benedict Cumberbatch, quien interpreta a Doctor Strange en la cinta del héroe arácnido, también está en su momento, pues el filme en el que es protagonista acaba de publicarse en Netflix.

Benedict Cumberbatch como Phil Burbank en El poder del perro. Foto: Netflix

El último 1 de diciembre de 2021, El poder del perro llegó a la plataforma streaming para posicionarse como una de las favoritas. Y es que Netflix se ha adelantado a los hechos porque posiblemente la película de Jane Campion sea nominada a los premios Óscar.

Sin pedir más, Benedict Cumberbatch está tomando impulso para el siguiente año porque hasta ahora The power of the dog tiene seis nominaciones de la Asociación de Críticos de Hollywood. Además de ganar el premio Silver Lion al mejor director en el Festival de Cine de Venecia y al mejor reparto en los Satellite Awards .

Kirsten Dunst como Rose en The power of the dog. Foto: Twitter/@HIDEO_KOJIMA_EN

Curiosamente, El poder del perro igualmente tendrá como parte del elenco a una actriz más de la saga de Spider-Man: Kirsten Dunst. Junto a ella, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee forman el cast principal de la adaptación de la novela de Thomas Savage de 1967.

¿De qué trata El poder del perro?

Según la sinopsis oficial, los hermanos Burbank: Phil (Cumberbatch) y George (Plemons) son las dos caras de la misma moneda. Phil es elegante y cruel a comparación de George, quien es impasible y amable. Cuando George se casa en secreto con Rose (Dunst), una viuda, Phil empieza una guerra sádica e implacable, usando como peón al hijo de Rose: Peter.

El poder del perro: tráiler oficial