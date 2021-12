Alec Baldwin: “Hay un responsable, pero sé que no soy yo”

“Por Dios, si sintiera que fui responsable, podría haberme matado”, respondió el actor Alec Baldwin en su primera entrevista tras las tragedia en el set de la película que protagonizaba y producía, Rust.

El ganador de tres premios Emmy fue entrevistado por George Stephanopoulos en un especial de la cadena ABC. “Siento que hay alguien responsable por lo que ocurrió, y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo”.

Aunque hasta el momento se sabía que él había apuntado y disparado el arma de utilería sin saber que estaba cargada con una bala real, el actor negó que haya apretado el gatillo. “El gatillo no fue apretado. Yo no apreté el gatillo, nunca apreté el gatillo. No, no, no, no, no. Nunca apuntaría con un arma a alguien y apretaría el gatillo”, insistió.

Baldwin relató los hechos que acabaron con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins y contó que siguió las instrucciones. “Sostengo el arma donde ella me indica (...). Le digo a ella que voy a soltar el martillo del arma y le pregunto si quiere verlo, y ella (Hutchins) dice que sí. Suelto el martillo. Bang. El arma se dispara. Todo el mundo está horrorizado. Están en shock. Es ruidoso. Ellos no están usando audífonos. El arma debería estar vacía. Me dijeron que me estaban entregando un arma vacía”.

Stephanopoulos describió su diálogo de 80 minutos como “crudo” e “intenso” y al actor como alguien “devastado”, “muy sincero” y “comunicativo”. “He hecho miles de entrevistas en los últimos 20 años en ABC. Esta fue la más intensa que he experimentado”.

Halyna. Murió herida de bala en los ensayos. Foto: difusión

Investigación abierta

La investigación apunta a la responsabilidad del asistente de dirección David Halls y de la joven armera Hannah Gutierrez-Reed, quien, según medios estadounidenses, contaba con poca experiencia. DW añade que la cinta que se filmaba en el Rancho Bonanza Creek, un famoso set en Nuevo México, era un western de bajo presupuesto.

Ahora, la producción de la que Baldwin tiene créditos como productor es objeto de dos demandas civiles, una de Gutierrez-Reed. La joven de 24 años ha dicho “no tener idea de cómo llegaron las balas reales al set, y su abogado sugirió que puede tratarse de un sabotaje”, señala DW.

En la entrevista, Baldwin descartó esa teoría. “No sé cómo alguien podría haber hecho eso (...). Es abrumadoramente probable que fuera un accidente”.

La muerte de Hutchins también suscitó la opinión de personalidades de Hollywood, quienes condenaron la negligencia y el uso de armas. Precisamente, la nominada del Óscar Rachel Morrison lamentó el fallecimiento de su colega e increpó a la producción por no destinar presupuesto para la seguridad. “Ya no hay ninguna razón para usar balas reales cuando cuesta como 50 centavos añadir disparos en la posproducción y menos aún para utilizarlas durante una escena en la que hay poca o ninguna luz interactiva”, dijo en Instagram. “Si no tienes suficiente financiación para hacer una cinta con seguridad, no deberías hacerla. Ninguna toma, ninguna escena y ninguna película merecen la pérdida de vidas”.

Pero para Baldwin no era el momento de opinar sobre los protocolos para filmar con armas. “Hubo mucha gente que sintió necesario contribuir con comentarios que no ayudaban”. Sin embargo, ha dicho que no hará más películas con armas y que ha conversado con Matthew Hutchins, viudo de Halyna. Declaró que no le sorprendería que él presentara un proceso judicial en contra de la producción.

La entrevista con ABC News es la primera en que Baldwin habla sobre el incidente en un medio de comunicación, excepto por una breve conversación con TMZ en octubre, cuando los paparazzi lo seguían a él y a su familia. En esa aparición pública, Baldwin describió el incidente como “uno entre un billón de episodios”. Pero la abogada de la jefa de guion dijo después que “un operador de cámara había informado de otros dos disparos de armas durante un ensayo y dijo que era ‘muy peligroso’ que se ignorase los importantes protocolos de seguridad”. ❖