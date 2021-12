Spider-Man 3: filtración revela cómo sería primer encuentro entre los 3 Hombre Arañas

Spider-Man: no way home es la nueva película del Hombre Araña, pero la primera que mostrará en pantalla grande el multiverso desatado del MCU. Las expectativas son altas y no es para menos teniendo en cuenta las posibilidades de su premisa.

Los avances y fotografías ya pusieron las cartas sobre la mesa, pero los fanáticos siguen esperando la confirmación del regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus viejos papeles como Hombre Araña. Ahora, una nueva filtración reaviva las esperanzas al respecto.

De acuerdo a Big Screen Leaks y el insider Daniel Richtman, el esperado crossover iniciará cuando Peter, Ned y MJ bajen al sótano de Doctor Strange. Allí, el mejor amigo del protagonista será quien descubra el paradero de las variantes del superhéroe.

Además, ambas fuentes señalaron que su primer encuentro no será como Spider-Man, sino con sus identidades de civil. Cada uno usará sus dotes científicos para descifrar los misterios del multiverso.

¿De qué trata según la sinopsis oficial?

Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro amigable héroe del vecindario se desenmascara y ya no puede separar su vida normal de las altas apuestas de ser un superhéroe. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso, forzándolo a descubrir lo que realmente significa ser Hombre Araña.