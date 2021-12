Spider-Man no: way home: prensa no verá cinta completa, sino un corte especial

La función especial para prensa de Spider-Man: no way home no verá la película completa, sino que podrá presenciar solo un corte especial de 40 minutos del filme. Al parecer, Marvel y Sony estarían guardándose las sorpresas para evitar los spoilers hasta el día del estreno, según una importante insider.

Spider-Man: no way home ya se ha vuelto la película más esperada de la temporada. Con toda la emoción de los fanáticos y los numerosos rumores sobre Tobey Maguire y Andrew Garfield en la cinta, es lógico que los estudios tengan planes para no revelar los puntos más resaltantes de la historia.

La insider Grace Randolph, quien también es miembro de la Critics Choice Association, confirmó en su cuenta que la función de prensa solo verá 40 minutos de Spider-Man: no way home.

Tuit de Grace Randolph sobre función de prensa de Spider-Man: no way home. Foto: Twitter

“Escuche de personas de Sony que la película aún no está terminada, pero sospecho que la decisión también se tomó para guardarse sorpresas ”, escribió Randolph.

También, añadió que esta sería la razón por la que varios actores no estarán en la premier y que la función solo sería para que la prensa tenga material para realizar entrevistas , mas no para reseñas.

Spoilers antes del estreno de Spider-Man: no way home

El portal Comic Book también informó que la versión completa de la película se podrá ver hasta el mismo día del estreno y respaldó la información de Grace Randolph sobre el cuidado ante los spoilers que estarían teniendo Marvel y Sony.

Por otro lado, el actor Benedict Cumberbatch también ha revelado que aunque forma parte de la película de Marvel, no sabe todo lo que ocurre en ella, ya que no leyó el guion para evitar spoilers.

Asimismo, la preventa de Spider-Man no way home estableció un nuevo record y generó que varias páginas de cine alrededor del mundo colapsaran y cayeran.

Detienen a revendedores de entradas para el estreno de ‘Spider-Man: no way home’ en Bolivia. Foto: composición / APG / Marvel Studios

Los fanáticos han querido asegurarse de ver la película antes que nadie, precisamente para evitar ser spoileados en redes sociales cuando llegue el estreno.

El preestreno de Spider-Man: no way home tendrá lugar el 15 de diciembre y el estreno a nivel nacional será el 16. A Estados Unidos y otras partes del mundo, la cinta llegará el 17 de diciembre.