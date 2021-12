¿Quiénes mueren en el final de La casa de papel 5?

Esta madrugada del viernes 3 de diciembre, en muchos países del mundo, se estrenó la gran final de La casa de papel, y los miles de fanáticos esperaron para ver por completo el adiós a la banda de atracadores.

La casa de papel desde su estreno mundial en Netflix ha marcado un antes y un después en muchos aspectos sociales. Foto: Twitter/@lacasadepapel

Tal como vimos en La casa de papel 5, volumen 1, Tokio (Úrsula Corberó) fue una de las más tristes y valiosas pérdidas de esta primera parte, pues en un acto de sacrificio, sacó todos los seguros de las granadas que poseía para evitar que Gandía (José Manuel Poga) y el ejército de Sagasta continuaran abatiendo al resto de los chicos.

Es así como Tokio, Gandía y cinco soldados más mueren en el capítulo 5 de la quinta temporada de La casa de papel.

Tokio segundos antes que las granadas exploten, después que ella les haya quitado los seguros. Foto: Netflix

En el primer episodio de La casa de papel 5, parte 2 observamos cómo el ‘Profesor’, Río, Denver y el resto de la banda viven su duelo y se despiden de Tokio. Después, sin pedir menos, todos deben continuar, porque Tamayo y Sierra siguen en el juego. Sin embargo, en una movida inesperada, la inspectora Alicia termina del lado de los ladrones.

Alicia y Sergio se enfrentan nuevamente, después de una intensa persecución. Foto: Netflix

Es ahí cuando Sergio Marquina (Álvaro Morte) se promete a sí mismo no volver a perder a nadie: “Ya he perdido a dos personas muy cercanas (Nairobi y Tokio) y no voy a permitir que caiga nadie más”. Y cumple su palabra hasta el final de la serie.

Tal fue su compromiso, que el ‘Profesor’ decide rendirse cuando la Policía está a punto de entrar al Banco de España e iniciar una matanza: “No voy a montar una carnicería. No voy a permitir que gente inocente muera por algo que ya está perdido”.

El 'Profesor' a punto de entrar al Banco de España para poner fin a todos y evitar más muertes. Foto: Netflix

Sergio pide al grupo que se entregue a los agentes, quienes en realidad eran los hombres de Rafael (Patrick Criado), su sobrino, y Tatiana (Diana Gómez), la exesposa de Berlín. Ellos conocían el plan tan bien como Palermo y Andrés, así que aprovecharon la situación para robar el oro que la banda había sacado.

Una jugada cambia todo el panorama y Tamayo termina recuperando el oro, pero falso. Asimismo, comunica a la prensa que el ‘Profesor’ y el resto del equipo fueron abatidos, con excepción de Denver, quien se ofreció de testigo. No obstante, todo esto es una farsa.

Pedro Alonso seguirá con el legado de La casa de papel en el primer spin off protagonizado por Berlín. Foto: Netflix

Nadie, luego de lo de Berlín, Oslo, Moscú, Nairobi y Tokio, muere. Los chicos recuperan el oro tras un acuerdo con Rafael y Tatiana. La familia se vuelve a ver para iniciar una nueva vida con nuevas identidades y, al juntarse, aparecen Alicia y su bebé Victoria, quienes igualmente empezarán de cero.