Benedict Cumberbatch sobre Spider-Man no way home: “Es un callejón sin salida”

Benedict Cumberbatch, quien interpreta a Doctor Strange en Spider-Man: no way home, dio algunas declaraciones interesantes acerca del filme protagonizado por Tom Holland. Según su punto de vista, la cinta de Marvel es “un callejón sin salida”. Además, reveló que leyó lo menos que pudo del guion para no ser spoileado y disfrutar de la cinta al igual que los fans.

En una entrevista para USA Today, Cumberbatch fue consultado por algunos detalles de la realización de Spider-Man: no way home, a lo que muy cuidadosamente contestó evitando revelar cualquier spoiler importante.

La proyección astral de Peter. Foto: Marvel Studios

“Sabes que es un callejón sin salida, pero puedo decirte esto: es una película desenfrenada”, declaró el actor británico, quien hace poco estuvo en regrabaciones de Doctor Strange in the multiverse of Madness.

Esta afirmación parece estar vinculada con la violencia que tendrá el filme, según Tom Holland, quien adelantó que en esta cinta los fanáticos verán a “Spider-Man usando sus puños en situaciones de ‘pelear o huir’”.

Doctor Strange también es un fan anti spoilers

Benedict Cumberbatch también afirmó que al igual que los fanáticos, quiere disfrutar la experiencia de ver la película en el cine y sorprenderse. Por ello, reveló que no leyó por completo el guion de Spider-Man: no way home.

Benedict Cumberbatch tendrá un rol importante en No way home. Foto: composición / Marvel

“No quiero revelar nada, ¡y en realidad no he leído todo el guion!” confesó el actor de Doctor Strange. “Lo hice a propósito porque solo quiero el viaje”, añadió.

Spider-Man no way home llegará este 16 de diciembre a cines y en su exitosa preventa ha superado a varias películas de Marvel.