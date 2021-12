Ant-Man 3: foto filtrada revela el look de Kang y el terrible destino de Scott Lang

Una foto filtrada desde el set de grabación de Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha revelado el primer vistazo al look de Kang ‘el Conquistador’ (Jonathan Majors) y un anticipo del terrible destino que podría tener Scott Lang, héroe de Marvel interpretado por Paul Rudd, quien estará acompañado de Evangeline Lilly.

La imagen publicada en redes es la de una camiseta oficial usada por el equipo de acrobacias de la cinta de Ant-Man 3. En la parte trasera se puede ver el casco que usa Scott Lang destrozado de su lado derecho.

Foto filtrada de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Foto: Twitter @RPK_News1

Kang El conquistador en Marvel. Foto: composición/Twitter/captura de Youtube

Esto ha hecho preguntarse a los fanáticos qué podría pasar con el héroe en esta tercera película del personaje. ¿Será que podríamos ver morir al Hombre Hormiga en un posible cierre de su trilogía?

Otro detalle importante es que en el reflejo del mismo casco roto de Ant-Man, se puede apreciar el reflejo del villano Kang ‘el Conquistador’. Y aunque se ve un poco difuminado, se llega a apreciar los colores originales que usa el personaje en los cómics.

Kang ‘el Conquistador’ será atemorizante en Ant-Man 3

El personaje de Kang ‘ el Conquistador’ fue introducido al Universo Cinematográfico de Marvel en la serie de Disney Plus, Loki. Pero fue visto por primera vez bajo una versión más pacífica llamada ‘Aquel que permanece’.

'Aquel que permanece' solo es una variante del temible villano que podría aparecer más adelante en el UCM. Foto: composición / captura de Youtube

El actor Jonathan Majors, quien dio vida a tal personaje, ya ha confirmado que en Ant-Man and the Wasp: quantumania veremos a la versión malvada de Kang, como se muestra originalmente en los comics.

Con la imagen filtrada del casco dañado de Scott Lang, esta podría tratarse de la primera vez Ant-Man se enfrenta a un enemigo de tal magnitud y características.