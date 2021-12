Angela Black y la violencia doméstica como trama: un thriller que lleva a la reflexión

Como parte de su nuevo contenido, DIRECTV ha estrenado Angela Black, serie protagonizada por Joanne Froggatt. La historia sigue a una mujer víctima de abuso doméstico, quien es abordada por un investigador privado que le cuenta oscuros secretos de su actual esposo. Ella usará esto a su favor para liberarse de su matrimonio.

En medio de este lanzamiento, Froggatt habló con La república sobre el desarrollo de la trama, su personaje y la importancia de exponer y darle vitrina a este tipo de temáticas que involucran historias que mujeres enfrentan día con día.

“Fue un desafío al ser un tema muy sensible. Para cada papel, hago toda la investigación necesaria para entender al personaje, su psicología y construir a una persona desde el interior. Era algo muy evocativo para protagonizar y quería profundizar todo lo que podría hacer para lograr un buen papel”, comentó Froggatt.

Sobre la evolución de Angela Black en la historia, la actriz mencionó que llegó a amar el papel, ya que pasó a ser una mujer con confianza y seguridad.

En cuanto a la temática de la serie, que lleva al espectador a través de una historia sobre la violencia doméstica, la intérprete indicó que la producción buscó exponer que este tipo de casos son reales y que son más comunes de lo que parece.

“Se debe hablar más del tema. Quisiera que las personas entendieran que no es tan simple salir de realidades como esta. Las víctimas de violencia son vulnerables. Muchas veces no tienen el control de dinero o no tienen personas cercanas en quien confiar y hablar”, compartió Joanne Froggatt .

Tráiler de Angela Black

¿De qué trata Angela Black?

La serie nos presenta a Angela Meyer, de soltera Black, una mujer con una vida de ensueño: una casa en los suburbios de Londres, trabajo de voluntario, dos hijos maravillosos y un esposo carismático y trabajador.

Sin embargo, debajo de esta amabilidad e imagen de vida modelo, Ángela es víctima de violencia doméstica. Un día, Ed, un investigador privado, se acerca a ella y le revela lo secretos más profundos de su pareja. Desde ese momento, ella se enfrenta a verdades horribles sobre su esposo y sus traiciones.

Angela Black es escrita por Harry y Jack Williams. El elenco está conformado por Michiel Huisman, Samuel Adewunmi y Joanne Froggatt, como la protagonista.