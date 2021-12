Enrique Arce de La casa de papel: “Arturito es el personaje soñado para un actor”

El actor español Enrique Arce, quien se hizo muy popular al interpretar a Arturo Román, el egoísta y cobarde exfuncionario de la Fábrica de la Moneda en la serie La casa de papel, mencionó a La República que este ha sido el personaje que más ha disfrutado y el que más cosas le ha sumado a su carrera.

“Yo me la pasé muy bien. Es el personaje que más cosas le ha dado en mi carrera, el que más me ha divertido hacer y al que más cariño le tengo. Lo que más rescato de él es que es muy rico para interpretar, muy complejo. Para un actor, es el personaje soñado por lo que te permite hacer y a tantos niveles a los que te permite llegar”, reveló durante su participación en la entrega de los Premios Platino 2021.

Hace unos días, el actor de 49 años, nacido en la ciudad de Valencia, dijo en la última conferencia de prensa que dio el elenco que: “Arturo me divierte, no es un personaje que a diferencia de otros personajes de mi carrera haya tenido que hacer una inmersión o ponerme en su piel. A Arturo lo he construido desde una teatralidad, de ponerme desde afuera y divertirme viendo lo que hace . Nunca me tomé demasiado en serio a Arturo”.

Y si bien recalcó que extrañará “el buen rollo” de trabajar con un gran equipo de actores, directores y guionistas, lo que sí no echará de menos serán “ todas las bofetadas que me llevo en internet ”.

Enrique Arce durante la entrega de los Premios Platino 2021 en Madrid. (Foto: Jannina Eyzaguirre)

En octubre, Arce contó a La República que viajaba a Chile para filmar una película y que por ese motivo estaría de paso por Lima. “Me encanta el Perú. Luego de Chile regreso a Europa. Estoy cubierto hasta fin de año”.

La segunda parte de la temporada final de La casa de papel se estrena mañana viernes a través de Netflix.