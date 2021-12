La casa de papel 5, parte 2: ¿por qué los personajes tienen nombres de ciudades del mundo?

El capítulo final de La Casa de Papel 5 volumen 1 dejó a todos los fanáticos asombrados al ver cómo uno de los personajes más queridos Tokio, interpretado por Úrsula Corberó, moría tras no tener otra salida y sacrificarse para matar a Gamboa, con lo cual la historia toma un giro inesperado, ya que el profesor ideará un plan para sacar con vida a todos los demás miembros de la banda.

¿Por qué los personajes de La casa de papel tienen nombres de ciudades del mundo?

El éxito de La casa de papel ha sido tal que en algún momento fue la serie de habla no inglesa más exitosa de Netflix. Tanto Javier Gómez Santander como Álex Pina creadores de la serie han dicho que sus grandes influencias al escribir la historia fueron cintas como The Sting o The Italian Job, pero sin dudas, tal vez, su mayor influencia sea la película de Quentin Tarantino Reservoir Dogs, donde seis criminales profesionales son contratados para robar un almacén de diamantes y usan apodos inspirados en colores: señor Marrón, Rubio, Naranja y Azul.

En la serie esta, referencia cambia por ciudades del mundo como Tokio, Rio, Nairobi, Lisboa, Denver, o Berlín. Álex Pina en una entrevista reveló la razón por la que se decidió ponerle nombres de ciudades a los personajes principales de La casa de papel: “Teníamos varias ideas, una de las cuales eran nombres de planetas. Un día, alguien llegó con una remera que tenía la palabra Tokio escrita, y ahí comenzó todo…Imagínense si hubiésemos seguido adelante con la idea de los nombres de los planetas, los personajes se habrían llamado Urano, Mercurio y Júpiter”.

Cabe señalar que en la primera temporada, el personaje de Álvaro Morte, el profesor, explica que esos seudónimos son para proteger al resto del grupo en el supuesto de que alguno resultara capturado por las autoridades.

¿Cuándo se estrena La casa de papel 5, vol. 2?

La segunda parte de La casa de papel llegará en la plataforma de Netflix este viernes 3 de diciembre de 2021.

Horarios para ver La casa de papel 5, vol. 2

Perú y Colombia: viernes 3 de diciembre a las 3.00 a. m.

México: viernes 3 de diciembre a las 2.00 a. m.

Argentina y Chile: viernes 3 de diciembre a la 5.00 a. m.

España: viernes 3 de diciembre a las 9.00 p. m.

¿Cuántos episodios tendrá La casa de papel 5, vol. 2?

La casa de papel 5, parte 2 tendrá un total de cinco episodios. Estos son todos los títulos de cada entrega:

Capítulo 6 - Válvulas de escape

Capítulo 7 - Ciencia ilusionada

Capítulo 8 - La teoría de la elegancia

Capítulo 9 - Lo que se habla en la cama

Capítulo 10 - Una tradición familiar.

Tráiler de La casa de papel 5, parte 2