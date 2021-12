Kristen Stewart: actriz está trabajando en un reality show de cazafantasmas gays

En una entrevista con The New Yorker, Kristen Stewart, ha revelado que está trabajando en un reality show sobre cazafantasmas gay, el cual describe como un jugueteo paranormal en un espacio queer. Sin embargo, la actriz no reveló si ella misma aparecerá en el programa, por lo que no se sabe si será parte del elenco o será la productora.

Además, agregó que: “A los homosexuales les encantan las cosas bonitas, así que nuestro objetivo es la riqueza” . Por el momento no existe fecha de estreno, una sinopsis concreta, ni empresa a cargo de su transmisión.

La película Crepúsculo unió a Kristen Stewart y Robert Pattinson, aunque la actriz cometió un affaire que dejó debilitada la relación. (Foto: AP)

Kristen Stewart como Lady Di

La más reciente película de la actriz de 31 años, Spencer, ha recibido una aprobación del 90% en Rotten Tomatoes. La cinta dirigida por Pablo Larraín, narra la historia de un fin de semana crucial a principios de los años 90, cuando la princesa decidió que su matrimonio con el príncipe Carlos no estaba funcionando, y que necesitaba desviarse del camino que le destinaba ser reina algún día.

Kristen Stewart interpreta a la Princesa Diana en 'Spencer', cinta dirigida por Pablo Larraín. Foto: captura trailer 'Spencer'

Respecto a su papel como la princesa Diana, Stewart dijo: “El guion fue tan bueno. Fue tan preciso. Y tener algo tan específico y finamente dibujado también permite que gran parte de tu propio sentimiento y pensamiento habite el espacio. Personalicé todo. Me encanta lo que dice la película sobre el conjunto”.

Spencer se estrenó en el 78 ° Festival Internacional de Cine de Venecia el 3 de septiembre de 2021 y llegó a Estados Unidos el pasado 5 de noviembre. La cinta se estrenará en Perú el próximo 24 de febrero de 2022.