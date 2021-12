Game of thrones: el fallido spin-off de HBO que les hizo perder 30 millones de dólares

Un fallido spin-off de la exitosa Game of thrones hizo perder 30 millones de dólares a HBO por presentar el episodio piloto de prueba de una serie que, tan solo en su primer vistazo, tuvo que ser cancelada. Y es que antes de House of the Dragon — producción que se estrenará en 2022 y será protagonizada por Matt Smith y Emma Darcy — existió otro proyecto del cual te contamos a continuación.

Con el éxito a nivel mundial que tuvo Game of thrones — a pesar de su lamentable final — , los ejecutivos de HBO ya habían pensando en expandir la historia por medio de otra serie derivada del mismo universo ficcional.

Spin off de Game of thrones está en desarrollo. Foto: composición/HBO

Fue así como nació The long night, la primera idea de un spin-off de Juego de tronos que tendría lugar en el pasado de Westeros. Pero cuando el episodio piloto se le presentó a Bob Greenblatt, (expresidente de entretenimiento de Warner) y Casey Bloys (jefe de HBO), ambos concordaron en que el proyecto era un fracaso.

Así lo cuenta Greenblatt en su nuevo libro Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers, donde cuenta varias historias acerca de la producción de Game of thrones y otras series. Una de estas es precisamente la del fallido spin-off, que terminó haciéndoles perder una gran cantidad de dinero.

Tinder Box: libro de historias sobre las producciones de HBO. Foto: Amazon

“Habían gastado más de 30 millones de dólares en un piloto de la precuela de Game of thrones que estaba en producción cuando llegué allí”, cuenta Greenblatt sobre el origen de la idea.

“Y cuando vi un corte unos meses después de mi llegada, le dije (al jefe de HBO, Casey Bloys): ‘Esto simplemente no funciona y no creo que cumpla con la promesa de la serie original’ ”, añade.

El expresidente de entretenimiento de Warner escribe en su libro que cuando le compartió su opinión a Bloys, él estuvo de acuerdo. Y fue así como el proyecto fue cancelado.

¿De qué trataba The long night, el spin-off de Game of thrones?

The long night, el spin-off que quería realizar HBO, iba a estar situada 10.000 años antes de todo lo ocurrido en Game of thrones, cuando los Caminantes Blancos invadieron Westeros, el continente donde ocurre toda la trama de la serie principal.

Caminantes Blancos (White Walkers) en escena de Game of thrones. Foto: fotocaptura HBO Max

Los escritores fueron Jane Goldman (conocido por su trabajo en Kingsman: el servicio secreto) y SJ Clarkson (productora ejecutiva de Jessica Jone y The Defenders).

También se sabía que la protagonista sería la reconocida actriz británica, Naomi Watss, pero finalmente esto nunca sucedió. Algunos fanáticos señalan que podría volver en otro rol dentro de House of the dragon, pero no hay nada confirmado de momento.