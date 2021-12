Cartelera en Perú: Chernóbil y Resident evil, bienvenidos a Raccoon City ya se encuentran en los cines

Esta semana los cines nos traen estrenos llenos de acción y suspenso. La película de Chernobyl nos relatará los acontecimientos de la explosión nuclear más grande de la historia. Además, los zombies vuelven a la pantalla grande gracias a Resident evil: welcome to Raccon City. Para los amantes del anime, la película One piece estampida podrá verse en Cinemark solo los días 6 y 7 de diciembre.

Cartelera cine

Aquí te contaremos todas los estrenos que llegan hoy, 02 de diciembre a la cartelera de Cineplanet, Cinemark y Cinépolis.

Películas de acción en estreno

Operación vanguardia

Sinopsis: Vanguard, una compañía de guardaespaldas, es la última esperanza de supervivencia para un contable que es perseguido por la organización de mercenarios más peligrosa del planeta.

Jackie Chan como Tang Huanting

Yang Yang como Lei Zhenyu

Ai Lun como Zhang Kaixuan

Tráiler

Películas de drama/romance en estreno

Chernóbil: la película

Sinopsis: Chernóbil es el primer largometraje ruso sobre los estragos de la explosión en la central nuclear de Chernóbil. El inesperado héroe de la película es Alexey, un bombero en la central nuclear. Él es acompañado por Valery, un ingeniero, y Boris, un buzo militar, en una peligrosa misión para drenar agua de un reservorio ubicado bajo el incendiado reactor. Preparados para sacrificar sus propias vidas, los tres hombres descienden a las profundidades del edificio del reactor.

Danila Kozlovsky como Alexey Karpushin

Oksana Akinshina como Olga Savostina

Filipp Avdreev como Valera

Tráiler

Rey Richard, una familia ganadora

Sinopsis: Una mirada a cómo las superestrellas del tenis Venus y Serena Williams se convirtieron en quienes son después del entrenamiento de su padre Richard Williams.

Actores de Rey Richard, una familia ganadora:

Will Smith como Richard Williams

Aunjanue Ellis como Oracene “Brandy” Piece

Jon Bernthal como Rick Macci

Tráiler de Rey Richard:

Película de terror en estreno

Resident evil: welcome to Raccon City

Sinopsis : Nueva adaptación al cine de los videojuegos de Capcom. La que fue una pujante ciudad sede del gigante farmacéutico Umbrella Corporation, Raccoon City, es ahora un pueblo agonizante del Medio Oeste. El éxodo de la compañía dejó a la ciudad convertida en un erial con un gran mal gestándose bajo la superficie. Cuando ese mal se desata, un grupo de supervivientes deben unirse para destapar la verdad detrás de Umbrella.

Kaya Scodelario como Claire Redfield

Hannah John-Kamen como Jill Valentine

Robbie Amell como Chris Redfield

Tom Hopper como Albert Wesker

Avan Jogia como Leon S. Kennedy

Donal Logue como Chief Irons

Neal McDonough como William Birkin

Tráiler de Resident evil: welcome to Raccon City

Cinemark cartelera

En Cinemark encontrarás este 02 de diciembre las siguientes películas:

Chernóbil: la película

Rey Richard, una familia ganadora

Resident evil: welcome to Raccoon City

Operación Vanguardia

Encanto

La casa Gucci

Presencias siniestras

Medias hermanas

Ghostbusters, el legado

Riesgo bajo cero

Eternals

Venom

Ofertas y descuentos Cinemark

A través de cuponidad.pe, cada entrada para películas en 2D te cuesta S/ 14,90. El cupón es válido de lunes a domingo, incluido feriados. No aplica para películas en primera semana de estreno o tiempo que indique la casa distribuidora.

Además, dos entradas 2D + una cancha mediana + 2 gaseosas chicas cuesta S/ 42.90, válido de lunes a domingo, incluido feriados. No aplica para películas en 3D, salas XD o MP, butacas D- Box. Tampoco para películas en primera semana de estreno o tiempo que indique la casa distribuidora, ni para películas en preventa.

Cartelera Cinermark Perú y sus promociones en Cuponidad. Foto: captura cuponidad.pe

Cineplanet cartelera

En Cineplanet encontrarás este 02 de diciembre las siguientes películas:

Chernóbil: la película

Rey Richard, una familia ganadora

Resident evil: welcome to Raccoon City

Operación Vanguardia

Cacería de brujas

Encanto

Eternals

Ghostbusters, el legado

Jack en la caja maldita

La casa Gucci

La crónica francesa

Medias hermanas

Presencias siniestras

Riesgo bajo cero

Un mundo para Julius

Venom

Ofertas y descuentos Cineplanet

A través de cuponidad.com 2 entradas 2D más un cancha grande y dos bebidas pequeñas está costando S/.44.90. Válido de lunes a domingo, incluido feriados. No válido para películas en primera semana de estreno o según restricción de la casa distribuidora.

Además, para los cines en provincia hay dos promociones, 2 entradas 2D más una cancha grande y dos bebidas pequeñas te estará costando S/.31.90 o S/.39 soles dependiendo la región.

Cartelera Cineplanet Perú y sus promociones en Cuponidad. Foto: captura cuponidad.pe

Cinépolis cartelera

Chernóbil: la película

Operación vanguardia

Resident evil: welcome to Raccoon City

Reto de valientes

Rey Richard: una familia ganadora

Encanto

Eternals

Ghostbusters, el legado

La casa Gucci

Medias hermanas

Presencias siniestras

Terremoto 8.5

Venom

Ofertas y descuentos Cinépolis

A través de cuponidad.com cada entrada 2D está costando S/ 12,90. Válido de lunes a domingo, incluido feriados. No válido para películas en primera semana de estreno o según restricción de la casa distribuidora. Además, 2 entradas 2D más un pop corn mediano y dos bebidas de 16 oz está costando S/ 42,90 , bajo las misma restricciones ya mencionadas. El cupón no puede ser canjeado para compra online.